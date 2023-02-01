Коломойский, Аваков и глава налоговой со списками желаний. Кого и почему задела волна обысков

СБУ говорит, что всех фигурантов объединяет вред безопасности государства в разных областях

Утро 1 февраля началось с визита СБУ и БЭБ домой к бизнесмену Игорю Коломойскому и ближе к обеду переросло в день обысков и увольнений. В частности, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал увольнение всех руководителей таможни и "весенние посадки".

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Детали дела Коломойского

Сегодняшнее расследование касается подозрений в махинациях вокруг "Укртатнафты" и "Укрнафты" — дела о растрате нефтепродуктов на 40 млрд грн и уклонении от уплаты таможенных платежей на огромные суммы.

Топменеджменту "Укртатнафты" объявили о подозрениях.

Обыски у Игоря Коломойского в Днепре

"Укрнафта" является крупнейшим украинским добытчиком нефти и владельцем сети АЗС более чем в 500 станций, до войны Forbes оценивал компанию в 1,5 млрд долларов, сейчас — в 748 млн дол.

"Укртатнафта", контролирующая крупнейшего производителя нефтепродуктов страны, Кременчугский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), понесла убытки из-за обстрелов завода ракетами. Завод больше не работает.

Предприятия "Укрнафта" и "Укртатнафта" являлись основой бизнес-империи неформальной группы "Приват" Коломойского и акционера Геннадия Боголюбова. Как передает NV, Коломойский с партнерами принято считать владельцами 42% акций "Укрнафты". Контрольная доля — 50%+1 в НАК "Нафтогаз Украины", остальными владельцами являются миноритарные акционеры. В "Укртатнафте" 60% акций принадлежали Коломойскому с партнерами, 40% — у "Нафтогаза".

В сентябре 2022 года НАБУ и САП объявили о подозрении бывшему главе "Укрнафты" и 7 ее бывшим сотрудникам. Их подозревают в завладении имуществом и средствами компании в 2015 году на 13,3 млрд грн. Также в сентябре НАБУ уже проводило обыск по этому делу у Коломойского.

7 ноября 2022 г. решением Ставки главнокомандующего "Укрнафта" и "Укртатнафта" принудительно перешли в собственность государства, их передали в подчинение Министерству обороны. Таким образом, государство воспользовалось возможностью изымать частную собственность во время военного положения.

Обыски на Кременчугском НПЗ в ноябре прошлого года

9 ноября СБУ и БЭБ проводили обыски в Кременчугском НПЗ по ч. 3 ст. 212 ("уклонение от уплаты налогов"). По их данным, в 2019-2022 годах были занижены налоговые обязательства по акцизному налогу, скрывались финансово-хозяйственные операции. По информации БЭБ, уклонение от налогов может составить более 700 млн. грн.

Кроме того, Антимонопольный комитет наложил на "Укрнафту" штраф в 4,7 млрд грн за сговор на рынке топлива, однако Окружной админсуд Киева отменил его, а Шестой апелляционный админсуд отклонил жалобу АМКУ на решение ОАСК. До этого ОАСК разрешил контролируемой Коломойским "Укрнафте" не платить в госбюджет налог в 4,28 млрд грн

Сегодня СБУ сообщила, что разоблачила масштабные схемы присвоения 40 млрд. гривен бывшим менеджментом. Противоправные механизмы были соединены с уклонением от уплаты налогов и легализацией средств, полученных преступным путем.

В рамках уголовных производств документируются 10 эпизодов :

вывод крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании,

уклонение ими от уплаты налогов,

создание задолженности нефтеперерабатывающего и нефтедобывающего заводов, что привело к обесцениванию и снижению стоимости их активов.

Вадим Столар с ОПЗЖ

Нардеп Вадим Столар от запрещенной ОПЗЖ, которого называют бойцом батальона "Монако" из-за поездок за пределы страны во время войны, подвергся обыскам СБУ по делу о финансировании терроризма.

Кроме того, депутат связан, по меньшей мере, с четырьмя компаниями-застройщиками. А СБУ расследует само участие "отдельных строительных компаний" в легализации средств Медведчука, Тараса Козака и других подсанкционных лиц.

СБУ ликвидирует схемы и каналы легализации денежных средств. Речь идет о выкупе корпоративных прав украинских застройщиков разными оффшорами и российскими банками. Средства от продажи недвижимости шли на финансирование действий, причиняющих вред государственной безопасности.

Следственные действия проводились по следующим статьям:

▪️ ст. 437 (Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны);

▪️ ст. 110-2 (Финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Также напомним, что 21 января Столара не выпустили из Украины при попытке уехать за границу. У пограничников говорят, что за нардепом сейчас стоит запрет на выезд.

Столар является депутатом и членом комитета Верховной Рады по аграрной и земельной политике. Являлся депутатом Киевского областного совета V созыва от блока "Наша Украина", депутатом Киевского горсовета VII созыва как самовыдвиженец в 2014 году.

Список желаний в налоговой Киева

Пикантные детали личной жизни выяснились во время обыска у и. главы налоговой службы Киева Оксаны Датий. Государственное бюро расследований выявило списки желаний, которые женщина готовила к 2018 и 2021 Новому году, где были:

в 2021 году чиновница предрекла себе должность и.о. главы налоговой службы столицы;

заработать миллион долларов (чиновник не работает в бизнесе, а зарплата не предполагает возможности накапливать такие суммы),

шуба соболина,

поездка в Лондон,

часы Breguet от любимого.

Результаты обысков у руководителя налогового Киева

Во время обыска у женщины обнаружили несколько списков желаний к 2018 и 2021 Новому году, а также наличные в пакете и часы.

В ДБР отметили, что уровень жизни чиновницы не соответствует уровню ее официальных доходов: Датий имеет три квартиры в Киеве стоимостью примерно в 1 млн долларов, здание вблизи столицы за 200 тыс. долларов, два автомобиля стоимостью примерно 150 тыс дол.

ДБР говорит, что разоблачило чиновницу на "многомиллионных незаконных схемах обогащения". Она за деньги принимала решение о несоответствии критериям рисковости налогоплательщиков для ряда предприятий. В результате в теневой оборот попадало более 15 млрд грн.

В другом эпизоде руководство ГНС причастно к незаконному получению возмещения НДС, из-за чего в теневой оборот попало более 30 миллиардов гривен.

Подозрения чиновникам Минобороны

Также СБУ пришла с обысками к экс-директору Департамента госзакупок Минобороны Богдану Хмельницкому по делу о покупке некачественных бронежилетов на 123 млн гривен.

Хмельницкому вручили подозрение по следующим статьям Уголовного кодекса:

▪️ ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований);

▪️ ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);

▪️ ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц).

Утренние обыски у экс-чиновников Министерства обороны Украины

Кроме того, СБУ проводит следственные действия по другим должностным лицам в секторе безопасности и обороны, которые могут быть причастны к противоправной деятельности и вредят госбезопасности. Это комплекс мер, направленный на укрепление обороноспособности нашего государства.

Кроме того, журналисты пишут, что подозрение получил экс-замминистра обороны Вячеслав Шаповалов. Его якобы подозревают в том, что в результате незаконных действий отдельные подразделения ВСУ оказались без средств индивидуальной защиты более чем на 1 миллиард гривен.

Сегодняшние коррупционные подозрения достаточно древние. Оба чиновника были уволены из МОУ на прошлой неделе, после нового скандала вокруг "золотых яиц Резникова". По данным журналистов-расследователей, продовольствие закупать по ценам завышенным в 2-3 раза, а яйца измеряли в килограммах.

Вячеслав Шаповалов, отвечавший за тыловое довольствие, сам подал в отставку 24 января. На следующий день стало известно об увольнении Резниковым Богдана Хмельницкого с должности директора департамента закупок.

Увольнение руководства таможни и двух служб

Сначала нардеп Алексей Гончаренко и Forbes сообщили, что Кабинет Министров уволил руководящий состав Государственной таможенной службы. Речь шла о:

исполняющего обязанности главы таможни Вячеслава Демченко ,

, первого заместителя председателя Александра Щуцкого ,

, заместителя главы Руслана Черкасского.

Впоследствии Арахамия добавил, что кроме таможенников Кабмин уволил также:

Юрия Сотника — с должности первого заместителя председателя Гослесагентства,

— с должности первого заместителя председателя Андрея Лордкипанидзе — с должности заместителя председателя Госпродпотребслужбы.

А вот в отношении Руслана Черкасского начато дисциплинарное производство, он не уволен, отстранен от исполнения обязанностей.

Арахамия уточнил, что Руслана Черкасского не увольняли

Известно, что таможню вместо Демченко временно возглавит его заместитель Сергей Звягинцев.

Обыски у Авакова

Сотрудники СБУ и ДБР провели обыски у бывшего главы МВД Арсена Авакова, возглавлявшего ведомство с 2014 по 2021 год.

Дело касается падения вертолета с министром внутренних дел Денисом Монастырским в Броварах и закупки французских вертолетов Airbus.

Правоохранители смотрели контракты Airbus 6-летней давности, которые утверждались правительством и парламентом, однако документы были составлены в соответствии со всеми требованиями, говорит Аваков.

Арсен Аваков прокомментировал обыски у себя дома, скриншот

После падения вертолета 18 января эксперты начали обращать на проблемную модель вертолета Super Puma, которые Украина закупила во Франции после 2018 года по каденции Авакова.

Однако в других европейских странах к техническим характеристикам именно этой модели возникали вопросы. Там используется коробка смены скоростей на погрузку в 7 тонн, а он якобы имеет погрузку в 11 тонн.

Сейчас СБУ рассматривает несколько основных версий трагедии: нарушение правил полета (ошибка пилота), техническая неисправность вертолета и диверсия.

Подозрение Насалику

ДБР сообщило о подозрении экс-главе Министерства энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику, занимавшему должность с 2016 по 2019 год, сообщили УП и "Бабель".

Насалика подозревают в подписании убыточных для государства соглашений по растаможке газа на сумму 1,5 млрд грн в пользу компаний, связанных с Дмитрием Фирташем.

В 2019 году на незадекларированные средства Насалика обращали внимание НАПК и САП. Последняя объявила Насалику о подозрении в том, что он не задекларировал $1,249 млн, но в результате судебных тяжб Конституционный суд признал статью о декларировании невероятной информации неконституционной.

Итоги обысков

Генпрокурор Андрей Костин подытожил, что сегодня подозрения объявлены:

Экс-заместителю министра обороны Шаповалу по факту препятствования законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период. Он лоббировал заключение договоров о поставках продуктов для военных по завышенным ценам, закупкам бронежилетов и других вещей для ВСУ низкого качества.

Шаповалу по факту препятствования законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период. Он лоббировал заключение договоров о поставках продуктов для военных по завышенным ценам, закупкам бронежилетов и других вещей для ВСУ низкого качества. Бывшему и.о. директора Департамента госзакупок Минобороны Хмельницкому — подозрение по факту растраты средств и препятствования законной деятельности ВСУ (организовывал закупку некачественных бронежилетов).

Хмельницкому — подозрение по факту растраты средств и препятствования законной деятельности ВСУ (организовывал закупку некачественных бронежилетов). Действующему работнику Минобороны — подозрение в завладении средствами и служебном подлоге (в должности заместителя директора предприятия ОПК, заключил фиктивный договор с иностранной компанией о проведении осмотра, оценки и технического состояния ранее отремонтированных 4 двигателей и 2 главных редукторов к авиатехнике).

— подозрение в завладении средствами и служебном подлоге (в должности заместителя директора предприятия ОПК, заключил фиктивный договор с иностранной компанией о проведении осмотра, оценки и технического состояния ранее отремонтированных 4 двигателей и 2 главных редукторов к авиатехнике). Экс-министра энергетики Насалика подозревают в служебной халатности — заключал убыточные для государства соглашения в пользу олигарха.

Насалика подозревают в служебной халатности — заключал убыточные для государства соглашения в пользу олигарха. И.о. первого заместителя главы правления ПАО "Укртатнафта" — подозрение в умышленном уклонении от уплаты налогов по предварительному сговору с главным бухгалтером.

— подозрение в умышленном уклонении от уплаты налогов по предварительному сговору с главным бухгалтером. Чиновник Одесской ОВА разоблачен на взятке 40 тыс. дол. США из-за махинаций с землей.

Глава СБУ Василий Малюк назвал сегодняшние масштабные обыски борьбой с внутренним врагом и сказал, что это только начало. По его словам, отрабатывают лиц, которые вредят безопасности государства в разных сферах:

"… предателей Украины и агентов российских спецслужб; представителей организованной преступности; должностных лиц, чиновников и коррупционеров, подрывающих экономику страны и стабильное функционирование оборонно-промышленного комплекса и т.д.", — заявил Малюк.

Как сообщал "Телеграф", Коломойский насмешил соцсети растерянным видом в спортивном костюме и тапочках во время визита СБУ.