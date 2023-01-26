медведчуку в россии снова дали слово: он рассказал о плане насчет Украины

Поддержку своим идеям медведчук хочет искать в Европе и Украине, а не только в рф

Политик виктор медведчук, которого недавно лишили украинского гражданства, снова оживился на российском телевидении. В последние дни он очень активен в политическом плане, снова хочет создавать пророссийские проекты в Украине.

В последнем интервью пропагандистами из RT медведчук заявил, что намерен бороться "за другую Украину". Свой путь он видит в новом политическом движении. Оно призвано "развенчать то, что Украина монолитна в своих взглядах и в своей якобы поддержке Зеленского". Про конкретные планы обещал рассказать позднее.

По мнению медведчука, в движении могут быть задействованы люди в россии, Украине и Европе, которые не поддерживают действия украинского президента. Опальному политику кажется, что их миллионы. Также его заявления наполнены российской пропагандой, что это киевские власти создают "анти-россию", а не полномасштабное нападение на нашу страну.

Он также повторил нарратив российской верхушки про войну с Западом, а точнее за его интересы на территории Украины. Активность пророссийского политика увеличилась во второй половине января. Это может быть связано как с потерей гражданства, так и депутатского мандата в Верховной Раде.

Добавим, что кум медведчука — президент рф владимир путин — дал 5 млрд долл. на формирование пророссийской "пятой колонны" в Украине. Деньги были разворованы, а медведчук кормил путина сказками, что в Украине все только и ждут наступления его войск и захвата Киева. Однако действительность оказалась жестокой — бывшие соратники отвернулись от медведчука, войска рф были неоднократно разгромлены, а путин начал расследование об исчезновении денег.