медведчук призвал пророссийских политиков создать в Украине новое "политическое движение"

Одиозный политик и кум российского диктатора виктор медведчук, которого уже успели лишить депутатского мандата, очевидно, оправился от последних событий, непосредственным фигурантом которых он стал. Политик отметился новой пропагандистской статьей об Украине. В материале экс-нардеп заявил, что в российско-украинской войне виноват Запад и призвал владимира путина создать в Украине новое политическое движение, которое будет пропагандировать российские мантры о мире.

Статья, в которой медведчук изложил свой план по полной русификации Украины и обвинил Европу и США "в нежелании мира между враждующими странами", была опубликована в российских "Известиях".

"Мир должен учитывать интересы россии", — считает одиозный родственник кремлевского диктатора.

По словам медведчука, рф должна создать в Украине новое политическое движение, в состав которого войдут те, "кто не сдался и не отрекся от своих убеждений под давлением вероятных заключения и смерти. Тех, кто не хочет, чтобы его страна стала местом геополитических разборок".

Новую статью медведчука уже успел прокомментировать российский журналист Александр Невзоров. По его мнению, теперь стало ясно, почему кремль заплатил столь высокую цену, чтобы обменять бывшего украинского нардепа. По его словам, владимир Ппутин, вероятно, видит в медведчуке альтернативу нынешнему президенту Владимиру Зеленскому. Однако это может свидетельствовать исключительно о том, что путин не способен ориентироваться в реальности и его четкой уверенности в невменяемости.

"кремль отличается удивительной способностью есть одну и ту же котлету много раз. Котлета, прошедшая полный цикл пищеварения, выкладывается, сервируется и заново подается к столу. Запах не смущает. Неоднократно "переваренный", превращенный в чистый политический кал — назначен "богданом хмельницким", "нефритовым стержнем", на который должно нанизаться все пророссийское в Украине. Глупый пути продолжает видеть в медведчуке альтернативу Зеленскому. Это свидетельствует лишь о невменяемости самого путина и его полной неспособности ориентироваться в реальности. Больше ни о чем", — написал невзоров в своем Telegram.

Ранее "Телеграф" сообщал, как президент Украины Владимир Зеленский принял решение лишить гражданства пророссийского политика — предателя виктора медведчука.