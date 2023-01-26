медведчуку в росії знову дали слово: він розповів про план щодо України

Підтримку своїм ідеям медведчук хоче шукати в Європі та Україні, а не лише в рф

Політик віктор медведчук, якого нещодавно позбавили українського громадянства, знову активізувався на російському телебаченні. Останніми днями він дуже активний у політичному плані, знову хоче створювати проросійські проєкти в Україні.

В останньому інтерв’ю пропагандистами з RT Медведчук заявив, що має намір боротися "за іншу Україну". Свій шлях він бачить у новому політичному русі. Він покликаний "розвінчати те, що Україна монолітна у своїх поглядах та у своїй нібито підтримці Зеленського". Про конкретні плани обіцяв розповісти пізніше.

На думку медведчука, у русі можуть бути задіяні люди в росії, Україні та Європі, які не підтримують дії українського президента. Опальному політику здається, що їх мільйони. Також його заяви наповнені російською пропагандою, що це київська влада створює "анти-росію", а не повномасштабний напад на нашу країну.

Він також повторив наратив російської верхівки про війну із Заходом, а точніше за його інтереси на території України. Активність проросійського політика зросла у другій половині січня. Це може бути пов’язано як із втратою громадянства, так і депутатського мандата у Верховній Раді.

Додамо, що кум медведчука — президент Росії владимир путін — дав 5 млрд дол. на формування проросійської "п'ятої колони" в Україні. Гроші були розкрадені, а медведчук годував путі на казками, що в Україні всі тільки й чекають настання його військ та захоплення Києва. Однак дійсність виявилася жорстокою — колишні соратники відвернулися від медведчука, війська Росії були неодноразово розгромлені, а путін почав розслідування про зникнення грошей.