Директор Інституту світової політики, політичний експерт, автор книги "Гібридна війна" Євген Магда спеціально для "Телеграфу":

Поява у російській газеті "Известия" статті одного з колишніх лідерів ОПЗЖ, путінського кума – Віктора Медведчука, позбавленого українського громадянства та мандата депутата Верховної Ради, це те, що у футболі називають "удар у штангу". Щоправда, у цьому випадку – головою.

Тому що ця стаття ні змістовно, ні формою не відповідає тій ситуації, яка на сьогодні склалася в Україні.

Люди, які вважають, що Медведчук завдяки цій статті може стати лідером якоїсь політичної партії в Україні, нагадують декабристів. Також страшно далекі від народу.

Медведчук просто переказав якісь кремлівські штампи. І писав усе це, швидше за все, не він, а "група товаришів" чи "літературні раби". Не суть.

Суть у тому, що Медведчук цією статтею не лише викликав зневажливі відгуки з боку російських політологів, журналістів, персонажів типу Гіркіна.

Він ще й нагадав (а "Известия" — провладне видання) про свій обмін три місяці тому.

Обмін, у межах якого за нього віддали 200 українських бранців, що перебувають у лапах країни-агресора. І це, знову, підняло в рф питання — чому так сталося? Чому Медведчук такий дорогий Путіну? Питання, на які немає відповіді…

Для більшої ефективності Медведчук мав би сідати на плечі збіглому президенту Януковичу і гарцювати по Красній площі. Тоді, можливо, буде якийсь ефект привернення уваги.

А від таких медведчуківських статей, як від попередніх подібних статей та заяв Януковича, жодного ефекту не буде.