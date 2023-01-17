медведчук намагається "продати" себе як цінний ресурс, але це вже зовсім не так - Тарас Березовець
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Політтехнолог, офіцер Першої окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна Тарас Березовець спеціально для "Телеграфу":
Один із колишніх лідерів ОПЗЖ, кум російського диктатора путіна – віктор медведчук, якого позбавили українського громадянства та депутатського мандату, видав в росії пропагандистську статтю про Україну. Серед іншого, пестив кремлівські вуха казками, що в російсько-українській війні винен Захід, а також закликав кума-путіна створити в Україні новий політичний рух, який пропагуватиме російські казки про мир.
Думаю, це просто спроба медведчука повернутися до публічної політики, нагадати про себе. У тому числі путіну.
На мій погляд, у цьому випадку медведчук не представляє нікого, окрім себе. І тут він іде стопами суркова, що потрапив в опалу.
Коли путін викинув того зі свого оточення, він також усіляко намагався нагадати про себе.
Тож ця медведчуківська стаття – спроба "продати" себе як гауляйтера, представити себе людиною, яка нібито ще щось може, у якої нібито залишилися якісь зв’язки, що вона — цінний ресурс.
Насправді, нічого подібного медведчук із себе вже не представляє.
Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
Редакція не несе відповідальності за їх зміст.