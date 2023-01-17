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медведчук намагається "продати" себе як цінний ресурс, але це вже зовсім не так - Тарас Березовець

Автор
Тарас Березовець Тарас Березовець
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Автор
медведчук намагається "продати" себе як цінний ресурс, але це вже зовсім не так Новина оновлена 17 січня 2023, 13:16

Політтехнолог, офіцер Першої окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна Тарас Березовець спеціально для "Телеграфу":

Один із колишніх лідерів ОПЗЖ, кум російського диктатора путіна – віктор медведчук, якого позбавили українського громадянства та депутатського мандату, видав в росії пропагандистську статтю про Україну. Серед іншого, пестив кремлівські вуха казками, що в російсько-українській війні винен Захід, а також закликав кума-путіна створити в Україні новий політичний рух, який пропагуватиме російські казки про мир.

Думаю, це просто спроба медведчука повернутися до публічної політики, нагадати про себе. У тому числі путіну.

На мій погляд, у цьому випадку медведчук не представляє нікого, окрім себе. І тут він іде стопами суркова, що потрапив в опалу.

Коли путін викинув того зі свого оточення, він також усіляко намагався нагадати про себе.

Тож ця медведчуківська стаття – спроба "продати" себе як гауляйтера, представити себе людиною, яка нібито ще щось може, у якої нібито залишилися якісь зв’язки, що вона — цінний ресурс.

Насправді, нічого подібного медведчук із себе вже не представляє.

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Теги:
#Віктор Медведчук