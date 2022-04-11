Творець “ДНР”-”ЛНР” та екс-наближений до Путіна: чим відомий Владислав Сурков і чи правда, що він заарештований

З’являється все більше відомостей, що екс-куратор ОРДЛО заарештований

Один із ідеологів проекту "Новоросія" та куратор українського напряму у роботі Кремля Владислав Сурков нібито затриманий у справі про розкрадання на Донбасі з 2014 року. Екс -депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов повідомив, що Сурков нібито утримується на домашньому арешті. На думку російського публіциста Андрія Піонтковського, це може бути наслідком чисток у російських спецслужбах, які провалили роботу зі створення "п’ятої колони кремля" в Україні.

Зокрема Сурков міг отримувати відкати з генерал-полковника ФСБ Сергія Бесіди, який отримував фінансування на цю роботу. За даними міжнародного розслідувального проекту Bellingcat, з квітня генерал перебуває у СІЗО.

"Телеграф" зібрав інформацію про те, хто такий Владислав Сурков і чим він пов’язаний з Україною.

Найкращий друг путіна на прізвище Дудаєв

Владислав Сурков, який був до 2020 року, мабуть, одним з найближчих до Володимира Путіна людей при народженні в 1964 році носив прізвище Дудаєв та ім’я Асланбек – по батькові-чеченцю, що служив у ГРУ і кинув сім’ю. Проте вже у дитинстві майбутній російський політик перейшов на прізвище матері та став Владиславом Сурковим.

Як і в багатьох представників нинішньої російської еліти, біографія Суркова сповнена неясностей, так за одними даними в армії він служив в артилерії, за іншими в ГРУ.

У 1987 році Сурков починає роботу в структурах олігарха Михайла Ходорковського, у тому числі в банку "Менатеп", працював в "Альфа-банку" та "Громадському російському телебаченні", звідки У 1999 роЦІ потрапив до Адміністрації президента РФ. У тому Ж роЦІ він став заступником керівника АП РФ.

За цей час Владислав Сурков став одним із головних натхненників та творців таких ідеологічних та політичних проектів РФ як партія "Єдина Росія" та молодіжний рух "Наші".

Кар’єру в Адміністрації президента Сурков завершив у травні 2013 року, на той час уже два роки працюючи заступником голови уряду РФ. Проте у вересні 2013 року Сурков знову повернувся до Кремля – цього разу як помічник президента РФ Володимира Путіна.

З 2014 по 2020 роки Владислав Сурков займався українським напрямком, будучи спеціальним представником Володимира Путіна на переговорах щодо Донбасу.

Після несподіваного звільнення у лютому 2020 року з посади помічника президента РФ жодних офіційних посад Владислав Сурков більше не займає.

"Куратор" Януковича, який провалив роботу з Донбасом

Про участь Суркова в українських справах вперше стало відомо за словами Олега Рибачука, екс-держсекретаря України, а у 2004 році член виборчого штабу Віктора Ющенка стверджував, що саме Дудаєв/Сурков займався збиранням грошей на підтримку Віктора Януковича.

Із призначенням Суркова помічником Володимира Путіна у вересні 2013 року ЗМІ заговорили про те, що новий помічник куруватиме український напрямок і є жорстким супротивником євроінтеграції.

Під час Революції гідності Сурков мінімум двічі відвідував Україну заради переговорів з Віктором Януковичем та іншими політиками, а Генпрокуратура мала версію, що з ним приїжджали офіцери ФСБ РФ, які пізніше стріляли на Євромайдані.

З того часу Владислав Сурков виступав особистим представником Володимира Путіна у всіх переговорах щодо України, відповідав за російське представництво під час переговорів у Мінську. Крім того, він курирував "народні республіки Донбасу", за політичною та економічною лінією, особливо зблизившись із "главою днр" Олександром Захарченком, за даними ЗМІ, ставши з ним кумами.

2018 року російські ЗМІ повідомили про послаблення позицій Суркова як куратора Донбасу. 31 серпня того ж року Захарченка було підірвано у Донецьку.

Сурков та Захарченко у Ростові-на-Дону

Після цього позиції Владислава Суркова поступово слабшали, поки 18 лютого 2020 року його не було звільнено з посади помічника президента РФ. Його повноваження щодо роботи з "народними республіками" перейшли до заступника керівника Адміністрації президента РФ Дмитра Козака. На той час Козак уже позбавив Суркова кураторства над економічною "допомогою" ОРДЛО, а потім і політичного контролю.

Очевидно, що з початком вторгнення Росії в Україну провал дій Суркова на Донбасі став особливо помітним, адже жодне місто регіону не зустріло окупантів "з квітами", а Маріуполь чинить опір уже більше місяця. Майже повністю зруйноване місто продовжує боротися, за словами президента Володимира Зеленського місто стало "серцем цієї війни на сьогодні і поки воно б’ється, ми воюємо, ми міцні".