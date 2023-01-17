Политтехнолог, офицер Первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна Тарас Березовец специально для "Телеграфа":

Один из бывших лидеров ОПЗЖ, кум российского диктатора путина – виктор медведчук, которого лишили украинского гражданства и депутатского мандата, выдал в рф пропагандистскую статью об Украине. Среди прочего, ласкал кремлевские уши сказками, что в российско-украинской войне виноват Запад, а также призывал кума-путина создать в Украине новое политическое движение, которое будет пропагандировать российские сказки о мире.

Думаю, это просто попытка медведчука вернуться в публичную политику, напомнить о себе. В том числе путину.

С моей точки зрения, в данном случае медведчук не представляет никого, кроме себя. И тут он идет по стопам попавшего в опалу суркова.

Когда путин выбросил того из своего окружения, он также всячески пытался напомнить о себе.

Так что эта медведчуковская статья – попытка "продать" себя в качестве гауляйтера, представить себя человеком, который якобы еще что-то может, у которого якобы остались некие связи, что он — ценный ресурс.

На самом деле, ничего подобного медведчук из себя уже не представляет.