медведчук пытается "продать" себя как ценный ресурс, но это уже совсем не так - Тарас Березовец
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Политтехнолог, офицер Первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна Тарас Березовец специально для "Телеграфа":
Один из бывших лидеров ОПЗЖ, кум российского диктатора путина – виктор медведчук, которого лишили украинского гражданства и депутатского мандата, выдал в рф пропагандистскую статью об Украине. Среди прочего, ласкал кремлевские уши сказками, что в российско-украинской войне виноват Запад, а также призывал кума-путина создать в Украине новое политическое движение, которое будет пропагандировать российские сказки о мире.
Думаю, это просто попытка медведчука вернуться в публичную политику, напомнить о себе. В том числе путину.
С моей точки зрения, в данном случае медведчук не представляет никого, кроме себя. И тут он идет по стопам попавшего в опалу суркова.
Когда путин выбросил того из своего окружения, он также всячески пытался напомнить о себе.
Так что эта медведчуковская статья – попытка "продать" себя в качестве гауляйтера, представить себя человеком, который якобы еще что-то может, у которого якобы остались некие связи, что он — ценный ресурс.
На самом деле, ничего подобного медведчук из себя уже не представляет.
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