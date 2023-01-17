Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда специально для "Телеграфа":

Появление в российской газете "Известия" статьи одного из бывших лидеров ОПЗЖ, путинского кума – Виктора Медведчука, лишенного украинского гражданства и мандата депутата Верховной Рады, это то, что в футболе называют "удар в штангу". Правда, в данном случае – головой.

Потому что эта статья ни содержательно, ни по форме не отвечает той ситуации, которая на сегодня сложилась в Украине.

Люди, считающие, что Медведчук благодаря этой статье может стать лидером какой-то политической партии в Украине, напоминают "декабристов". Так же страшно далеки от народа.

Медведчук просто пересказал некие кремлевские штампы. И писал всё это, скорее всего, не он, а "группа товарищей" или некие "литературные рабы". Не суть.

Суть в том, что Медведчук этой статьей не только вызвал пренебрежительные отзывы со стороны ряда российских политологов, журналистов, персонажей типа Гиркина.

Он еще и напомнил (а "Известия" — провластное издание) о своем обмене, происшедшем три месяца назад.

Обмен, в рамках которого за него отдали 200 украинских пленников, находящихся в лапах страны-агрессора. И это, опять, же подняло в рф вопросы – почему так случилось? Почему Медведчук так дорог Путину? Вопросы, на которые ответа нет…

Для большей эффективности Медведчук должен бы садиться на плечи беглому президенту Януковичу и гарцевать по Красной площади. Тогда, возможно, будет какой-то эффект привлечения внимания.

А от таких медведчуковских статей, как от предыдущих подобных статей и заявлений Януковича, никакого эффекта не будет.