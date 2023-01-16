медведчук знову "розводить" путіна на гроші - у зрадника нова ідея

медведчук закликав проросійських політиків створити в Україні новий "політичний рух"

Одіозний політик і кум російського диктатора віктор медведчук, якого вже встигли позбавити депутатського мандату, вочевидь, оговтався від останніх подій, безпосереднім фігурантом яких він став, тож відзначився новою пропагандистською статтею про Україну. У матеріалі екснардеп заявив, що у російсько-українській війні винен Захід і закликав володимира путіна створити в Україні новий політичний рух, який пропагандуватиме російські мантри про мир у світі.

Стаття, в якій медведчук виклав свій план з повної русифікації України і звинуватив Європу та США "у небажанні миру між ворогуючими країнами", була опублікована у російських "Известиях".

"Світ повинен враховувати інтереси росії", — вважає одіозний родич кремлівського диктатора.

За словами медведчука, рф повинна створити в Україні новий політичний рух, до складу якого увійдуть ті, "хто не здався і не зрікся своїх переконань під тиском ймовірних ув'язнення та смерті. Тих, хто не хоче, аби його країна стала місцем геополітичних розбірок".

Нову статтю медведчука вже встиг прокоментувати російський журналіст Олександр Невзоров. На його думку, тепер стало чітко зрозуміло, чому кремль заплатив таку високу ціну, аби обміняти колишнього українського нардепа. За його словами, володимир путін, ймовірно, бачить у медведчуку альтернативу нинішньому президенту Володимиру Зеленському. Однак це може свідчити виключно про те, що путін не здатен орієнтуватися у реальності та про його чітку впевненість у неосудності.

"кремль відрізняється дивовижною здатністю їсти одну й ту саму котлету багато разів. Котлета, що пройшла повний цикл травлення, викладається, сервірується і заново подається до столу. Запах не бентежить. Тепер стало зрозуміло, чому кремль заплатив таку шалену ціну за старого прохвоста медведчука. Неодноразово "перетравлений", перетворений на чистий політичний кал – призначений "богданом хмельницьким", "нефритовим стрижнем", на який має нанизатись усе проросійське в Україні. Дурний путін продовжує бачити в медведчуку альтернативу Зеленському. Це свідчить лише про неосудність самого путіна і його повної нездатності орієнтуватися у реальності. Більше ні про що", — написав невзоров у своєму Telegram.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як президент України Володимир Зеленський прийняв рішення позбавити громадянства проросійського політика — зрадника віктора медведчука.