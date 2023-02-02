Обыски в доме Коломойского породили волну мемов: собрали лучшие

Пользователи сети не обошли вниманием обыски у известного бизнесмена

В среду, 1 февраля, правоохранители наведались с обысками в дом бизнесмена Игоря Коломойского в рамках расследования дела о денежных махинациях с предприятиями "Укрнафта" и "Укртатнефть", что не могло не остаться незамеченным в сети.

Сразу же после этого пользователи интернета обнародовали множество мемов о событии и начали шутить по этому поводу.

В частности многие обратили внимание на то, в какой одежде Коломойский встретил сотрудников СБУ и Бюро экономической безопасности.

Вспомнили пользователи сети и о фигурантах громкого скандала с парнями с Ивано-Франковска, которые записывали видео с изнасилованиями бессознательных девушек в Киеве.

Также пользователи обратили особое внимание на прялку в доме Коломойского, которая попала в кадр.

Не обошли стороной и злободневную тему мобилизации и выдачи повесток.

Досталось даже канцлеру Германии Олафу Шольцу, который успел прославиться нерешительностью в вопросах поставок военной техники на нужды ВСУ.

Как сообщалось ранее, в среду СБУ провела обыски не только у Коломойского, но и у бывшего главы МВД Арсена Авкова, нардепа от ОПЗЖ Вадима Столара и нескольких чиновников Минобороны.