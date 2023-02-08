Злой Джонсон и объятия президента: в сети волна мемов с Зеленским в Лондоне

Пользователи шутят о Джонсоне, Зеленском и Сунаке

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию и встреча с премьер-министром Соединенного королевства Риши Сунаком вызвала настоящую волну мемов в социальных сетях.

Многие пользователи шутят, что встреча Зеленского и Сунаком может спровоцировать ревность со стороны бывшего британского премьера Бориса Джонсона.

Другие пользователи иронично сравнивали последние встречи президента Украины со встречами российских представителей.

Из всех фотографий со встречи Зеленского больше всего пользователей зацепил снимок с Риши Сунаком, которая была сделана практически сразу по прибытию президента Украины в Великобританию.

Некоторые, к слову, поразмышляли и над тем, как Зеленский добирался до Соединённого Королевства.

Не забыли среди пользователи среди волны мемов и о супруге президента Елене Зеленской.

Напомним, 8 февраля 2022 года Владимир Зеленский прибыл с визитом в Великобританию. Там он уже провел встречу в с премьер-министром Соединенного королевства Риши Сунаком, а также выступил перед парламентом. В ходе своего выступления Владимир Зеленский поблагодарил британцев за поддержку Украины, а также, в частности, призвал предоставить нашей стране авиацию.

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