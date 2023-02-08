Разговоры о "крыльях" для Украины и королевская встреча: главное о ярком визите Зеленского в Лондон

Визит держали в секрете до последнего

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Лондон до последнего оставался в секрете и стал его вторым выездом за пределы страны после начала полномасштабного вторжения.

Рассказываем, какие результаты принес визит в Британию.

Просьба о "крыльях".

Издание The New York Times обратило внимание на то, что эта поездка подчеркивает роль Британии как одного из крупнейших поставщиков оружия в Украину (крупнейшим донором являются Соединенные Штаты) и мощную публичную поддержку Зеленского со стороны премьера Риши Сунака.

Так и случилось – во время выступления перед парламентом (видео исторической речи можно посмотреть здесь) Зеленский попросил боевые самолеты, назвав их "крыльями для защиты свободы ".

"В Великобритании король — пилот ВВС, а в Украине сегодня каждый пилот ВВС — король", — сказал президент.

Зеленский подарил спикеру Палаты общин Линдси Гойлу шлем пилота украинского истребителя — одного из самых успешных асов. "Он — один из наших королей", — сказал Зеленский о пилоте.

На шлеме была надпись на английском: "У нас есть свобода, дайте нам крылья, чтобы защитить ее".

Спикер Палаты общин Линдси Гойл держит подаренный украинский шлем

2.Обучение пилотов на современных истребителях НАТО.

Зеленский получил от правительства Великобритании обещание учить украинских пилотов на современных истребителях НАТО как инвестицию в будущее. Программа охватит пилотов истребителей и морскую пехоту.

Это обучение станет дополнением к уже действующей программе подготовки ВСУ в Великобритании, в рамках которой за последние шесть месяцев было приведено в боевую готовность 10 тыс. военнослужащих.

Владимир Зеленский в парламенте в Лондоне

Reuters называет это большим символическим шагом в военной поддержке Запада против вторжения россии. Это также сигнализирует о значительном изменении поддержки, которое может проложить путь для других стран посылать самолеты, что пока исключается осторожно направляющими оружие странами.

Западные СМИ обращают внимание на то, что не сразу было понятно, означает ли британский план подготовки пилотов изменение позиции относительно истребителей для Украины.

3.Сунак поручил Уоллесу исследовать, какие самолеты Британия может предоставить Украине

Премьер-министр Риши Сунак попросил министра обороны Бена Уоллеса исследовать, какие самолеты Британия потенциально может предоставить Украине. Решение о поставках британских самолетов в Украину еще не принято, но этот вопрос "активно" рассматривается Уоллесом.

Спикер премьера сказал, что это долгосрочное решение, а не краткосрочная способность, которая сейчас наиболее нужна Украине.

Королевские ВВС не используют F-16 (их Украина просила раньше) и имеют 146 немецких Typhoon из примерно 580 во всем мире и самолеты пятого поколения F-35.

4.Поддержка для обеспечения победы.

Риши Сунак заявил в парламенте, что Великобритания предоставит Украине необходимую поддержку "для обеспечения решающей военной победы на поле боя в этом году ".

5.Санкции против россии.

Во время визита Зеленского в Лондон Великобритания объявила о добавлении новых имен в свой черный список санкций против россии.

Это такие организации, на которые возлагается путинская армия, чтобы поддерживать свое вторжение в Украину:

CST – производитель российских беспилотников,

"Топаз" — разработчик ПО для военной авиации,

"Универсалмаш" и "Липецк", производитель гусеничных шасси для ЗРК,

"Оборонлогистика", которая организует транспортировку российской военной техники,

"РТ-комплект", производитель деталей вертолетов.

Также вошли лица, связанные с роскошными резиденциями путина, еще одна его любовница и другие лица:Борис Титов, Николай Егоров, Сергей Руднов, Светлана Кривоногих, Виктор Мячин, Алексей Репик, Евгений Школов, Павел Титов.

6.Прием у короля Чарльза III.

Владимир Зеленский пришел на прием к королю в свитшоте

Король Чарльз III встретился с Владимиром Зеленским в Букингемском дворце, большая часть встречи была закрыта. Как видно из фото, президент был на приеме у короля в свитшоте, что противоречит строгому протоколу, обычно соблюдаемому королевской семьей.

The Guardian сообщает, что к ним присоединились главный личный секретарь короля сэр Клайв Олдертон, глава ОП Андрей Ермак и глава МИД Дмитрий Кулеба. Они сидели в комнате 1844 года в течение 30 минут говорили о войне и роли Британии в поддержке Украины.

Следует отметить, что дальше ожидается, что Зеленский в среду вечером прибудет в Париж. В четверг президента ожидают в Брюсселе на саммите ЕС.

Как сообщал Телеграф, первая поездка за границу Зеленского состоялась в декабре, тогда он уехал в Вашингтон. В США Зеленский выступил на заседании Конгресса и встретился с президентом Джо Байденом.

Украинской делегации удалось договориться об увеличении американской военной помощи и противоракетных комплексах PATRIOT.