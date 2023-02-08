Еще одна любовница путина в списке: Британия ввела новые санкции против россии

Новый пакет санкций был введен 8 февраля

Великобритания пополнила санкционный список рядом компаний и физических лиц, связанных с путиным. В нем оказалась также и предполагаемая любовница российского диктатора Светлана Кривоногих.

В целом под санкции попали шесть компаний, связанных с военной техникой, снабжением беспилотников, которые оккупанты используют для войны в Украине. Об этом сообщается на официальном сайте британского правительства.

Относительно восьми лиц, которые также оказались в этом списке, в правительстве Британии отметили, что они связаны с финансовыми сетями и поддерживают богатство и власть среди кремлевских элит.

Компании, которые оказались под санкциями:

CST – производитель российских беспилотников, которые использовались для уничтожения украинской боевой техники;

– производитель российских беспилотников, которые использовались для уничтожения украинской боевой техники; "РТ-Комплект" – компания является производителем запчастей для вертолетов, задействованных для ударов по украинским городам;

– компания является производителем запчастей для вертолетов, задействованных для ударов по украинским городам; "Оборонлогистика" – организатор транспортировки российской военной техники;

– организатор транспортировки российской военной техники; Универсламаш и "Липецк" – производители или модификаторы гусеничных шасси для ЗРК;

– производители или модификаторы гусеничных шасси для ЗРК; "Топаз" – производитель программного обеспечения, занимающегося военной авиацией.

В британском правительстве подчеркнули, что под санкции попала также и группа лиц, котора связана с владимиром путиным через непрозрачные финансовые сети. В список включены 5 человек, связанных с роскошными резиденциями путина, включая "дворец путина" стоимостью 100 миллиардов рублей и дачу путина на берегу озера.

Лица, которые оказались попали под санкции:

Борис Титов – уполномоченный Президента по правам предпринимательства;

– уполномоченный Президента по правам предпринимательства; Николай Егоров – до недавнего времени являлся заместителем председателя крупнейшего частного нефтеперерабатывающего завода в россии;

– до недавнего времени являлся заместителем председателя крупнейшего частного нефтеперерабатывающего завода в россии; Сергей Руднов – владелец прокремлевского издания Regum;

– владелец прокремлевского издания Regum; Светлана Кривоногих – акционер банка "Россия" и "Национальной медиа группы", последовательно пропагандирующих российское нападение на Украину. Предполагаемая любовница президента владимира путина;

– акционер банка "Россия" и "Национальной медиа группы", последовательно пропагандирующих российское нападение на Украину. Предполагаемая любовница президента владимира путина; Виктор Мячин – владелец российской компании по обслуживанию и ремонту авиационной техники "Аэростарт".

– владелец российской компании по обслуживанию и ремонту авиационной техники "Аэростарт". Алексей Репик – глава правления российской фармацевтической компании "Р-Фарм", получившей финансирование от Российского фонда прямых инвестиций.

– глава правления российской фармацевтической компании "Р-Фарм", получившей финансирование от Российского фонда прямых инвестиций. Евгений Школов - бывший помощник президента, заместитель председателя совета директоров АО "Системный оператор объединенной энергетической системы".

- бывший помощник президента, заместитель председателя совета директоров АО "Системный оператор объединенной энергетической системы". Павел Титов – президент ассоциации "Деловая Россия", представляющей интересы предпринимателей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в августе 2022 года США ввели санкции против бывшей российской спортсменки Алины Кабаевой, которая является предполагаемой любовницей путина.