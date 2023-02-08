Еще одна любовница путина в списке: Британия ввела новые санкции против россии
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Новый пакет санкций был введен 8 февраля
Великобритания пополнила санкционный список рядом компаний и физических лиц, связанных с путиным. В нем оказалась также и предполагаемая любовница российского диктатора Светлана Кривоногих.
В целом под санкции попали шесть компаний, связанных с военной техникой, снабжением беспилотников, которые оккупанты используют для войны в Украине. Об этом сообщается на официальном сайте британского правительства.
Относительно восьми лиц, которые также оказались в этом списке, в правительстве Британии отметили, что они связаны с финансовыми сетями и поддерживают богатство и власть среди кремлевских элит.
Компании, которые оказались под санкциями:
- CST – производитель российских беспилотников, которые использовались для уничтожения украинской боевой техники;
- "РТ-Комплект" – компания является производителем запчастей для вертолетов, задействованных для ударов по украинским городам;
- "Оборонлогистика" – организатор транспортировки российской военной техники;
- Универсламаш и "Липецк" – производители или модификаторы гусеничных шасси для ЗРК;
- "Топаз" – производитель программного обеспечения, занимающегося военной авиацией.
В британском правительстве подчеркнули, что под санкции попала также и группа лиц, котора связана с владимиром путиным через непрозрачные финансовые сети. В список включены 5 человек, связанных с роскошными резиденциями путина, включая "дворец путина" стоимостью 100 миллиардов рублей и дачу путина на берегу озера.
Лица, которые оказались попали под санкции:
- Борис Титов – уполномоченный Президента по правам предпринимательства;
- Николай Егоров – до недавнего времени являлся заместителем председателя крупнейшего частного нефтеперерабатывающего завода в россии;
- Сергей Руднов – владелец прокремлевского издания Regum;
- Светлана Кривоногих – акционер банка "Россия" и "Национальной медиа группы", последовательно пропагандирующих российское нападение на Украину. Предполагаемая любовница президента владимира путина;
- Виктор Мячин – владелец российской компании по обслуживанию и ремонту авиационной техники "Аэростарт".
- Алексей Репик – глава правления российской фармацевтической компании "Р-Фарм", получившей финансирование от Российского фонда прямых инвестиций.
- Евгений Школов - бывший помощник президента, заместитель председателя совета директоров АО "Системный оператор объединенной энергетической системы".
- Павел Титов – президент ассоциации "Деловая Россия", представляющей интересы предпринимателей.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в августе 2022 года США ввели санкции против бывшей российской спортсменки Алины Кабаевой, которая является предполагаемой любовницей путина.