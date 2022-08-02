США расширили санкции против россии: в списках теперь и любовница путина

Ранее экс-гимнастка попала под санкции Великобритании

Во вторник, 2 августа, на 160-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что США ввели санкции против бывшей российской спортсменки Алины Кабаевой, которую подозревают в личных связях с кровавым диктатором владимиром путиным.

Об этом сообщает Министерство финансов США на своем сайте. В список также попали известные коллаборанты.

Добавим, что Кабаева на данный момент возглавляет российскую Национальную медиа группу, которая владеет долями почти во всех основных росСМИ, распространяющих кремлевскую пропаганду. В расширенный санкционный список попали еще 12 человек, среди которых известные коллаборанты: Владимир Сальдо, Кирилл Стремоусов и Константин Иващенко.

Кроме того, США объявили о санкциях против более 30 юридических лиц, в том числе Магнитогорского металлургического комбината, фонда Сколково и Московского физико-технологического института.

Напомним, Кабаева с мая находится в санкционном списке Великобритании. В американских СМИ сообщали, что США не спешило с санкциями против Кабаевой из-за непредсказуемой реакции президента рф владимира путина.