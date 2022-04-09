Дизайнерский шезлонг и сплошное золото: в сети нашли фото элитной квартиры любовницы путина

Квартира площадью в 447,4 квадратных метра занимает 4 этажа.

Предполагаемая любовница президента рф диктатора путина Светлана Кривоногих, которую также называют матерью его "внебрачной" дочери, имеет в своем владении огромную 4-этажную квартиру в живописном районе Санкт-Петербурга на Каменном острове. Шикарные апартаменты, которые стоят около 3,8 миллиона долларов, Светлана пытается сдать в аренду. Предлагаем вам посмотреть, как же живет близкая подруга путина.

Фото квартиры опубликовало агентство недвижимости Engel & Volkers.

Всего в здании, которое было возведено в начале 2000-х компанией, связанной с банком "Россия", акционером которого является Кривоногих, находится 21 квартира. И все они принадлежат крупным бизнесменам, входящим в ближний круг путина. Стоит отметить, что квартира любовницы президента рф — сама большая. Эти апартаменты Светлана Кривоногих приобрела в 2004-м году, через год после рождения дочери, что подтверждают данные Росреестра.

Шикарная квартира расположилась на 4-х этажах, которые связывает лифт. Стоит отметить, что все комнаты в доме обильно осыпаны золотом. Также во владении Светланы Кривоногих итальянский дизайнерский шезлонг, покрытый золотой фольгой, который расположился в баре с домашним кинотеатром.

На первом этаже расположены гостиная и терраса с видом на Неву

Ранее "Телеграф" показывал, как выглядит внутри роскошное 140-метровое судно "Шехерезада" ("Scheherazade"), стоимостью около 700 миллионов долларов, которое принадлежит российскому диктатору владимиру путину.