Укр

Дизайнерский шезлонг и сплошное золото: в сети нашли фото элитной квартиры любовницы путина

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
48
Дизайнерский шезлонг и сплошное золото: в сети нашли фото элитной квартиры любовницы путина Новость обновлена 09 апреля 2022, 09:24

Квартира площадью в 447,4 квадратных метра занимает 4 этажа.

Предполагаемая любовница президента рф диктатора путина Светлана Кривоногих, которую также называют матерью его "внебрачной" дочери, имеет в своем владении огромную 4-этажную квартиру в живописном районе Санкт-Петербурга на Каменном острове. Шикарные апартаменты, которые стоят около 3,8 миллиона долларов, Светлана пытается сдать в аренду. Предлагаем вам посмотреть, как же живет близкая подруга путина.

Фото квартиры опубликовало агентство недвижимости Engel & Volkers.

Всего в здании, которое было возведено в начале 2000-х компанией, связанной с банком "Россия", акционером которого является Кривоногих, находится 21 квартира. И все они принадлежат крупным бизнесменам, входящим в ближний круг путина. Стоит отметить, что квартира любовницы президента рф — сама большая. Эти апартаменты Светлана Кривоногих приобрела в 2004-м году, через год после рождения дочери, что подтверждают данные Росреестра.

Шикарная квартира расположилась на 4-х этажах, которые связывает лифт. Стоит отметить, что все комнаты в доме обильно осыпаны золотом. Также во владении Светланы Кривоногих итальянский дизайнерский шезлонг, покрытый золотой фольгой, который расположился в баре с домашним кинотеатром.

На первом этаже расположены гостиная и терраса с видом на Неву
На первом этаже расположены гостиная и терраса с видом на Неву

Ранее "Телеграф" показывал, как выглядит внутри роскошное 140-метровое судно "Шехерезада" ("Scheherazade"), стоимостью около 700 миллионов долларов, которое принадлежит российскому диктатору владимиру путину.

Теги:
#Путин #Светлана Кривоногих
Смерть и кровь украинцев – на руках оккупантов
В регионах
В Пентагоне рассказали, кто же нанес удар по вокзалу в Краматорске
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Смерть и кровь украинцев – на руках оккупантов
В Пентагоне рассказали, кто же нанес удар по вокзалу в Краматорске
Дата публикации
Категория
Ле Пен опережает Макрона всего лишь на несколько пунктов
Из-за войны в Украине Макрон может проиграть выборы подруге путина: что пошло не так
Дата публикации
Категория
Александр Дворников
В россии полетели головы из-за провала наступления на Украину: известно имя нового важного генерала рф
Дата публикации
Категория
Технику оккупанта уничтожают по всем направлениям
Оставили Сумщину, чтобы атаковать Донбасс: свежие карты боев в Украине
Дата публикации
Категория
Главные новости Украины за 9 апреля
Война – день 45: россия цинично убивает мирное население и наступает на Донбассе (онлайн)