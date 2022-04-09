Дизайнерський шезлонг та суцільне золото: у мережі знайшли фото елітної квартири коханки путіна

Квартира площею 447,4 квадратних метра займає 4 поверхи.

Ймовірна коханка президента рф диктатора путіна Світлана Кривоногих, яку також називають матір’ю його "позашлюбної" дочки, має у своєму володінні величезну 4-поверхову квартиру в мальовничому районі Санкт-Петербурга на Кам’яному острові. Шикарні апартаменти, які коштують близько 3,8 мільйона доларів, Світлана намагається здати в оренду. Пропонуємо вам подивитися, як живе близька подруга путіна.

Фото квартири опублікувало агентство нерухомості Engel&Volkers.

Загалом у будівлі, яка була зведена на початку 2000-х компанією, пов’язаною з банком "Росія", акціонером якого є Кривоногих, знаходиться 21 квартира. І всі вони належать бізнесменам, що входять до ближнього кола путіна. Помешкання коханки президента росії — найбільше. Ці апартаменти Світлана Кривоногих придбала у 2004 році, через рік після народження доньки, що підтверджують дані Росреєстру.

Шикарна квартира розташувалася на 4 поверхах, які пов’язує ліфт. Всі кімнати в будинку рясно обсипані золотом. Також у володінні Світлани Кривоногих італійський дизайнерський шезлонг, вкритий золотою фольгою, що розташувався у барі із домашнім кінотеатром.

На першому поверсі розташовані вітальня та тераса з видом на Неву

Раніше "Телеграф" показував, як виглядає всередині розкішне 140-метрове судно "Шехерезада" ("Scheherazade") вартістю близько 700 мільйонів доларів, яке належить російському диктатору володимиру путіну.