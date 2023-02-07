"Баба колхозная": любовница путина вышла на сцену с новым лицом и шокировала Интернет (комментарии)

Кабаева выглядит, будто у них с путиным один косметолог

Российская эксспортсменка Алина Кабаева, против которой США ввели санкции, выступила на юбилейном мероприятии российской "Национальной медиагруппы". Отметим, что Кабаеву подозревают в близких связях с кровавым российским диктатором владимиром путиным. Кроме того, она является главой совета директоров вышеупомянутой "НМГ".

Сеть Кабаева поразила двумя вещами. Прежде всего восхвалением российских пропагандистов. Как пишет "Медуза", Кабаева сравнила их деятельность с работой оружия, в частности автомата "Калашникова".

Не осталось без внимания заметно изменившееся лицо Кабаевой. Причина в пластической операции или алкоголизме — нам неизвестно. Однако пользователи сети, в частности в твиттере, подчеркнули, что внешний вид путинской любовницы, мягко говоря, плохой. Приводим комментарии.

Баба из бани или сестра Ким Чем Ына

Сходство само бросается в глаза

Сходство с путиным людям бросается в глаза. Лицо Кабаевой заметно разбухло, как и у диктатора.

Кто-то попытался внести в комментарии зерно рациональности

Кабаеву также сравнивают с:

путин влюбился в большие шаманские бубны?

Также популярна аналогия между Кабаевой и любовницей Адольфа Гитлера Евой Браун, которая также была значительно моложе фюрера. Хороший вопрос задал еще один комментатор, мол, почему при таких возможностях она выглядит столь бестолково.

Странное превращение из золушки в тыкву

Напомним, что в августе прошлого года всплыла информация, что Кабаева может быть беременна от путина. Пол ребенка диктатора совсем не удовлетворил.

Уколы ботокса путина тоже не удовлетворяют — мольфарка рассказала о страшных вещах, которые путин делал ради сохранения молодости. Диктатор даже брал с собой главу Минобороны Шойгу.