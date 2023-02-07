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"Баба колхозная": любовница путина вышла на сцену с новым лицом и шокировала Интернет (комментарии)

Автор
Влад Перязев
Дата публикации
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Автор
"A few putins later" (c) Новость обновлена 07 февраля 2023, 18:53
"A few putins later" (c). Фото Коллаж "Телеграфа"

Кабаева выглядит, будто у них с путиным один косметолог

Российская эксспортсменка Алина Кабаева, против которой США ввели санкции, выступила на юбилейном мероприятии российской "Национальной медиагруппы". Отметим, что Кабаеву подозревают в близких связях с кровавым российским диктатором владимиром путиным. Кроме того, она является главой совета директоров вышеупомянутой "НМГ".

Сеть Кабаева поразила двумя вещами. Прежде всего восхвалением российских пропагандистов. Как пишет "Медуза", Кабаева сравнила их деятельность с работой оружия, в частности автомата "Калашникова".

Не осталось без внимания заметно изменившееся лицо Кабаевой. Причина в пластической операции или алкоголизме — нам неизвестно. Однако пользователи сети, в частности в твиттере, подчеркнули, что внешний вид путинской любовницы, мягко говоря, плохой. Приводим комментарии.

Кабаеву называют бабой из бани или сестрой Ким Чем Ына
Баба из бани или сестра Ким Чем Ына
Пользователи Интернета видят в Кабаевой схожесть с путиным
Сходство само бросается в глаза

Сходство с путиным людям бросается в глаза. Лицо Кабаевой заметно разбухло, как и у диктатора.

"Не знал, что ботокс передается половым путем", пишет один из комментаторов.
Кто-то попытался внести в комментарии зерно рациональности

Кабаеву также сравнивают с:

Кабаеву сравнивают с якутской шаманкой
путин влюбился в большие шаманские бубны?

Также популярна аналогия между Кабаевой и любовницей Адольфа Гитлера Евой Браун, которая также была значительно моложе фюрера. Хороший вопрос задал еще один комментатор, мол, почему при таких возможностях она выглядит столь бестолково.

Кабаеву сравнивают с Евой Браун и колхозной бабой
Странное превращение из золушки в тыкву

Напомним, что в августе прошлого года всплыла информация, что Кабаева может быть беременна от путина. Пол ребенка диктатора совсем не удовлетворил.

Уколы ботокса путина тоже не удовлетворяют — мольфарка рассказала о страшных вещах, которые путин делал ради сохранения молодости. Диктатор даже брал с собой главу Минобороны Шойгу.

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#Путин #Владимир Путин #Алина Кабаева #Кабаева #Путин-Кабаева