“Баба колхозная”: коханка путіна вийшла на сцену з новим обличчям і шокувала Інтернет (коментарі)

Кабаєва виглядає, ніби у них із путіним один косметолог

Російська ексспортсменка Аліна Кабаєва, проти якої США запровадили санкції, виступила на ювілейному заході російської "Національної медіагрупи". Зазначимо, що Кабаєву підозрюють у близьких зв’язках із кривавим російським диктатором володимиром путіним. Крім того, вона є очільницею ради директорів вищезгаданої "НМГ".

Мережу Кабаєва вразила двома речами. Насамперед вихвалянням російських пропагандистів. Як пише "Медуза", Кабає порівняла їх діяльність із роботою зброї, зокрема автомата "Калашникова".

Не лишилося без уваги обличчя Кабаєвої, яке помітно змінилося. Причина у пластичній операції чи алкоголізмі — невідомо. Однак користувачі мережі, зокрема у твіттері, підкреслили, що зовнішній вигляд путінської коханки, м'яко кажучи, поганий. Наводимо коментарі.

Баба з лазні чи сестра Кім Чем Ина

Схожіть сама кидається в очі

Схожість з путіним людям кидається в очі. Обличчя Кабаєвої помітно набрякле, як і в диктатора.

Хтось спробував внести в коментарі зерно раціональності

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Також популярна аналогія між Кабаєвою та коханкою Адольфа Гітлера Євою Браун, яка також була значно молодша за фюрера. Гарне питання поставив ще один коментатор, мовляв, чому за таких можливостей вона виглядає настільки недолуго.

Дивне перетворення з попелюшки в гарбуз

Нагадаємо, що у серпні минулого року сплила інформація ніби Кабаєва може бути вагітна від путіна. Стать дитини диктатора зовсім не задовольнила.

Самі уколи ботоксу путіна теж не задовільняють — мольфарка розповіла про страшніші речі, які путін робив заради збереження молодості. Диктатор навіть брав із собою голову Міноборони Шойгу.