США розширили санкції проти росії: у списках тепер і коханка путіна

Раніше ексгімнастка потрапила під санкції Великої Британії

У вівторок, 2 серпня, на 160-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що США ввели санкції проти колишньої російської спортсменки Аліни Кабаєвої, яку підозрюють в особистих зв’язках із кривавим диктатором володимиром путіним.

Про це повідомляє Міністерство фінансів США на своєму сайті. До санкційного списку також потрапили відомі колаборанти.

Додамо, що Кабаєва на цей час очолює російську Національну медіагрупу, яка володіє частками майже в усіх основних росЗМІ, які розповсюджують кремлівську пропаганду. До розширеного санкційного списку потрапили ще 12 осіб, серед яких відомі колаборанти: Володимир Сальдо, Кирило Стремоусов та Костянтин Іващенко.

Крім того, США оголосили про санкції проти понад 30 юридичних осіб, зокрема Магнітогорського металургійного комбінату, фонду Сколково та Московського фізико-технологічного інституту.

За даними прокремлівського видання РИА Новости, США також запроваджують візові санкції щодо 893 офіційних осіб росії, включаючи членів Ради Федерації та військових.

Нагадаємо, Кабаєва з травня перебуває у санкційному списку Великої Британії. В американських ЗМІ повідомляли, що США не поспішало з санкціями проти Кабаєвої через непередбачувану реакцію президента рф володимира путіна.