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Бояться? У США "пояснили" відсутність санкцій проти коханки путіна

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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путін і Кабаєва Новина оновлена 26 квітня 2022, 08:41
путін і Кабаєва

38-річна жінка, як передбачається, також є матір’ю його дітей

В уряді США прокоментували заяви ЗМІ, про те, що санкції проти російської депутатки, гімнастки і ймовірної коханки диктатора володимира путіна не введені. Причиною був названий страх перед ним.

Прессекретар Білого дому Джен Псакі сказала, що санкції можуть зачепити всіх.

"Ми продовжуємо перегляд санкцій. Ніхто не застрахований від наших санкцій", — повідомила вона, зазначивши, що проти самого путіна, його дочок та ближнього оточення вже запроваджено обмеження.

У публікації газети Wall Street Journal зазначено, що від санкцій щодо Кабаєвої відмовилися "в останню хвилину", і їхню доцільність зважують через можливу негативну реакцію диктатора. Нагадаємо, що в списках санкцій Кабаєва з’явилася ще в січні, але вони не були затверджені.

Як раніше писав "Телеграф", наполегливі чутки про роман Кабаєвої та путіна ходять вже майже десятиліття. Передбачається, що вона навіть має від нього троє дітей. Напередодні вона з’явилася на публіці з обручкою на пальці. Крім багатозначної прикраси увагу користувачів привернула і зовнішність гімнастки, що змінилася, припустили "ін’єкції краси", що зробили її схожою на путіна.

Теги:
#Санкції #Володимир Путін #Аліна Кабаєва
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