"Один хірург на двох": коханка путіна здивувала зміненою зовнішністю (фото)

Обличчя коханки путіна сильно змінилося: його риси загострилися

Відома російська гімнастка Аліна Кабаєва, яку багато років вважають коханкою кривавого диктатора володимира путіна, вперше за довгий час побачила світ після того, як змушена була виїхати з Європи. Спортсменка відвідала відкриття спортивного фестивалю.

Фотографіями з Кабаєвою поділилася в Інстаграм тренер Катерина Сиротіна.

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На свіжих знімках видно, що обличчя коханки путіна сильно змінилося. Воно стало набагато гладкішим з помітними слідами "ін’єкцій краси". Крім того, риси її обличчя загострилися.

У Телеграм-каналах відразу почали обговорювати зовнішність спортсменки, що помітно змінилася. Зазначаючи, що Кабаєва, судячи з усього, користується послугами одного й того ж хірурга чи косметолога, що й путін, оскільки стала схожою на ботоксного диктатора.

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"Новий рідкісний вихід Аліни Кабаєвої у світ. Цього разу в кежуал і знову з обручкою. Ну і так, відчувається почерк сімейного косметолога, — пишуть у мережі.

Нагадаємо, що вже багато років ходять чутки про роман путіна та Кабаєвої, кажуть навіть, що пара таємно заручена, але дані про це старанно приховують.

Раніше "Телеграф" також розповідав про передбачувану позашлюбну доньку путіна Катерину Тихонову.