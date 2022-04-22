"Один хирург на двоих": любовница путина удивила измененной внешностью (фото)
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Лицо любовницы путина сильно изменилось: его черты заострились
Известная российская гимнастка Алина Кабаева, которую много лет считают любовницей кровавого диктатора владимира путина, впервые за долгое время вышла в свет после того, как вынуждена была уехать из Европы. Спортсменка посетила открытие спортивного фестиваля.
Фотографиями с Кабаевой поделилась в Инстаграм тренер Екатерина Сиротина.
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На свежих снимках видно, что лицо любовницы путина сильно изменилось. Оно стало гораздо более гладким с заметными следами "инъекций красоты". Кроме того, черты ее лица сильно заострились.
В Телеграм-каналах сразу начали обсуждать заметно изменившуюся внешность спортсменки. Отмечая, что Кабаева, судя по всему, пользуется услугами одного и того же хирурга или косметолога, что и путин, поскольку стала походить лицом на ботоксного диктатора.
"Новый редкий выход Алины Кабаевой в свет. На этот раз в кэжуал и снова с обручальным кольцом. Ну и да, чувствуется почерк семейного косметолога, — пишут в сети.
Напомним, что уже много лет ходят слухи о романе путина и Кабаевой, говорят даже, что пара тайно обручена, но данные об этом тщательно скрывают.
Ранее "Телеграф" также рассказывал о предполагаемой внебрачной дочери путина Екатерине Тихоновой.
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