Лицо любовницы путина сильно изменилось: его черты заострились

Известная российская гимнастка Алина Кабаева, которую много лет считают любовницей кровавого диктатора владимира путина, впервые за долгое время вышла в свет после того, как вынуждена была уехать из Европы. Спортсменка посетила открытие спортивного фестиваля.

Фотографиями с Кабаевой поделилась в Инстаграм тренер Екатерина Сиротина.

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На свежих снимках видно, что лицо любовницы путина сильно изменилось. Оно стало гораздо более гладким с заметными следами "инъекций красоты". Кроме того, черты ее лица сильно заострились.

В Телеграм-каналах сразу начали обсуждать заметно изменившуюся внешность спортсменки. Отмечая, что Кабаева, судя по всему, пользуется услугами одного и того же хирурга или косметолога, что и путин, поскольку стала походить лицом на ботоксного диктатора.

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"Новый редкий выход Алины Кабаевой в свет. На этот раз в кэжуал и снова с обручальным кольцом. Ну и да, чувствуется почерк семейного косметолога, — пишут в сети.

Напомним, что уже много лет ходят слухи о романе путина и Кабаевой, говорят даже, что пара тайно обручена, но данные об этом тщательно скрывают.

Ранее "Телеграф" также рассказывал о предполагаемой внебрачной дочери путина Екатерине Тихоновой.