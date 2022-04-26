Боятся? В США "объяснили" отсутствие санкций против любовницы путина
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 416
38-летняя женщина, как предполагается, также является матерью его детей
В правительстве США прокомментировали ранее появившиеся заявления СМИ о том, что санкции против российской депутатки, гимнастки и предполагаемой любовницы диктатора владимира путина не введені. Причиной назван страх перед ним.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что санкции могут коснуться всех.
"Мы продолжаем пересмотр санкций. Никто не застрахован от наших санкций", — сообщила она, отметив, что против самого путина, его дочерей и ближнего окружения уже введены ограничения.
В публикации газеты Wall Street Journal отмечено, что от санкций в отношении Кабаевой отказались "в последнюю минуту", и их целесообразность взвешивают из-за возможной негативной реакции диктатора. Напомним, что в санкционных списках Кабаева появилась еще в январе, но они не были утверждены.
Как ранее писал "Телеграф", упорные слухи о романе Кабаевой и путина ходят уже почти десятилетие. Предполагается, что у нее даже есть от него трое детей. Накануне она появилась на публике с обручальным кольцом на пальце. Кроме многозначительного украшения внимание пользователей привлекла и изменившаяся внешность гимнастки, предположили "инъекции красоты", сделавшие ее похожей на путина.