Ще одна коханка путіна у списку: Британія запровадила нові санкції проти росії
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Новий пакет санкцій запроваджено 8 лютого
Великобританія поповнила список санкцій рядом компаній і фізичних осіб, пов’язаних з путіним. У ньому опинилася також і ймовірна коханка російського диктатора Світлана Кривоногих.
Загалом під санкції потрапили шість компаній, пов’язаних із військовою технікою, постачанням безпілотників, які окупанти використовують для війни в Україні. Про це повідомляється на офіційному сайті британського уряду.
Щодо восьми осіб, які також опинилися у цьому списку, в уряді Британії зазначили, що вони пов’язані з фінансовими мережами та підтримують багатство та владу серед кремлівських еліт.
Компанії, які опинилися під санкціями:
- CST – виробник російських безпілотників, які використовувалися для знищення української бойової техніки;
- "РТ-Комплект" — компанія є виробником запчастин для гелікоптерів, задіяних для ударів по українських містах;
- "Оборонлогістика" – організатор транспортування російської військової техніки;
- Універсламаш та "Липецьк" – виробники або модифікатори гусеничних шасі для ЗРК;
- "Топаз" — виробник програмного забезпечення, яке займається військовою авіацією.
У британському уряді наголосили, що під санкції потрапила також і група осіб, яка пов’язана з володимиром путіним через непрозорі фінансові мережі. До списку включено 5 осіб, пов’язаних з розкішними резиденціями путіна, включаючи "палац путіна" вартістю 100 мільярдів рублів та дачу путіна на березі озера.
Особи, які опинилися, потрапили під санкції:
- Борис Тітов – уповноважений Президента з прав підприємництва;
- Микола Єгоров – донедавна був заступником голови найбільшого приватного нафтопереробного заводу у Росії;
- Сергій Руднов – власник прокремлівського видання Regum;
- Світлана Кривоногих – акціонер банку "Росія" та "Національної медіа групи", які послідовно пропагують російський напад на Україну. Ймовірна коханка президента володимира путіна;
- Віктор М’ячин — власник російської компанії з обслуговування та ремонту авіаційної техніки "Аеростарт".
- Олексій Репік — голова правління російської фармацевтичної компанії "Р-фарм", яка отримала фінансування від Російського фонду прямих інвестицій.
- Євген Школов – колишній помічник президента, заступник голови ради директорів АТ "Системний оператор об’єднаної енергетичної системи".
- Павло Тітов – президент асоціації "Ділова Росія", яка представляє інтереси підприємців.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в серпні 2022 року США ввели санкції проти колишньої російської спортсменки Аліни Кабаєвої, яка є передбачуваною коханкою путіна.