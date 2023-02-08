Ще одна коханка путіна у списку: Британія запровадила нові санкції проти росії

Новий пакет санкцій запроваджено 8 лютого

Великобританія поповнила список санкцій рядом компаній і фізичних осіб, пов’язаних з путіним. У ньому опинилася також і ймовірна коханка російського диктатора Світлана Кривоногих.

Загалом під санкції потрапили шість компаній, пов’язаних із військовою технікою, постачанням безпілотників, які окупанти використовують для війни в Україні. Про це повідомляється на офіційному сайті британського уряду.

Щодо восьми осіб, які також опинилися у цьому списку, в уряді Британії зазначили, що вони пов’язані з фінансовими мережами та підтримують багатство та владу серед кремлівських еліт.

Компанії, які опинилися під санкціями:

CST – виробник російських безпілотників, які використовувалися для знищення української бойової техніки;

– виробник російських безпілотників, які використовувалися для знищення української бойової техніки; "РТ-Комплект" — компанія є виробником запчастин для гелікоптерів, задіяних для ударів по українських містах;

— компанія є виробником запчастин для гелікоптерів, задіяних для ударів по українських містах; "Оборонлогістика" – організатор транспортування російської військової техніки;

– організатор транспортування російської військової техніки; Універсламаш та "Липецьк" – виробники або модифікатори гусеничних шасі для ЗРК;

– виробники або модифікатори гусеничних шасі для ЗРК; "Топаз" — виробник програмного забезпечення, яке займається військовою авіацією.

У британському уряді наголосили, що під санкції потрапила також і група осіб, яка пов’язана з володимиром путіним через непрозорі фінансові мережі. До списку включено 5 осіб, пов’язаних з розкішними резиденціями путіна, включаючи "палац путіна" вартістю 100 мільярдів рублів та дачу путіна на березі озера.

Особи, які опинилися, потрапили під санкції:

Борис Тітов – уповноважений Президента з прав підприємництва;

– уповноважений Президента з прав підприємництва; Микола Єгоров – донедавна був заступником голови найбільшого приватного нафтопереробного заводу у Росії;

– донедавна був заступником голови найбільшого приватного нафтопереробного заводу у Росії; Сергій Руднов – власник прокремлівського видання Regum;

– власник прокремлівського видання Regum; Світлана Кривоногих – акціонер банку "Росія" та "Національної медіа групи", які послідовно пропагують російський напад на Україну. Ймовірна коханка президента володимира путіна;

– акціонер банку "Росія" та "Національної медіа групи", які послідовно пропагують російський напад на Україну. Ймовірна коханка президента володимира путіна; Віктор М’ячин — власник російської компанії з обслуговування та ремонту авіаційної техніки "Аеростарт".

— власник російської компанії з обслуговування та ремонту авіаційної техніки "Аеростарт". Олексій Репік — голова правління російської фармацевтичної компанії "Р-фарм", яка отримала фінансування від Російського фонду прямих інвестицій.

— голова правління російської фармацевтичної компанії "Р-фарм", яка отримала фінансування від Російського фонду прямих інвестицій. Євген Школов – колишній помічник президента, заступник голови ради директорів АТ "Системний оператор об’єднаної енергетичної системи".

– колишній помічник президента, заступник голови ради директорів АТ "Системний оператор об’єднаної енергетичної системи". Павло Тітов – президент асоціації "Ділова Росія", яка представляє інтереси підприємців.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в серпні 2022 року США ввели санкції проти колишньої російської спортсменки Аліни Кабаєвої, яка є передбачуваною коханкою путіна.