Зеленський виступив у Європарламенті: відео
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Президента України знову зустрічали оваціями
Володимир Зеленський 9 лютого прибув до головного законодавчого органу Європейського Союзу у рамках другої поїздки за кордон з початку повномасштабного вторгнення. У Європарламенті у Брюсселі президент України виступив перед високопосадовцями Європи.
У своїй промові український лідер заявив, що "для України шлях до Європи – шлях додому".
Перед виступом у Європарламенті заслухали гімн України, де вже перебуває Володимир Зеленський, його зустріла голова Європарламенту Роберта Мецола.
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