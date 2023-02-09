Зеленський виступив у Європарламенті: відео

Президента України знову зустрічали оваціями

Володимир Зеленський 9 лютого прибув до головного законодавчого органу Європейського Союзу у рамках другої поїздки за кордон з початку повномасштабного вторгнення. У Європарламенті у Брюсселі президент України виступив перед високопосадовцями Європи.

У своїй промові український лідер заявив, що "для України шлях до Європи – шлях додому".

Перед виступом у Європарламенті заслухали гімн України, де вже перебуває Володимир Зеленський, його зустріла голова Європарламенту Роберта Мецола.

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