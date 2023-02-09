Зеленський прилетів до Брюсселя: на що Україна чекає від саміту ЄС

Під час виступу у Європарламенті український лідер звернеться з промовою до європейських громадян

Після гучного скандалу, який між чиновниками Європейського союзу спровокував витік інформації щодо ймовірного візиту Володимира Зеленського до Брюсселю, український лідер у четвер, 9 лютого, все ж прибув до столиці Бельгії. У планах президента України виступ на саміті ЄС.

Про це на своїй офіційній сторінці у Twitter написала очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, зазначивши, що готова підтримувати Україну у її прагненні вступити до Євросоюзу.

"Ласкаво просимо до Брюсселя, дорогий Володимир Зеленський. Серце європейської родини, до якої належить Україна. Ми підтримуватимемо Україну на кожному кроці до нашого Союзу", — написала вона, оприлюднивши й перші кадри із аеропорту.

Володимир Зеленський у Брюсселі зустрівся з президенткою Єврокомісії

Як пише видання BFMTV, український президент прибув до Брюсселя спільно зі своїм французьким колегою Еманюелем Макроном одразу після візиту у Париж, де він зустрічався з німецьким канцлером Олафом Шольцом.

Попередньо передбачається, що Володимир Зеленський візьме участь у саміті лідерів Євросоюзу, а також виступить у Європарламенті, закликаючи лідерів Євросоюзу збільшити та прискорити постачання зброї, зокрема танків. Окремою темою можуть стати і винищувачі, а також далекобійні ракети та нові санкції проти росії.

Інформацію щодо участі Зеленського на саміті ЄС у своєму Twitter підтвердила й очільниця Європарламенту Роберта Метсола.

"Історичний день для Європи. З гордістю повідомляю, що президент України Володимир Зеленський відвідає Європейський парламент сьогодні вранці. Щоб звернутися до народів Європи з Будинку європейської демократії", — йдеться в дописі.

Варто додати, що після візиту до США наприкінці 2022 року поїздка до Британії, Франції та Бельгії — це другий виїзд президента Зеленського за кордон з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під час спільної пресконференції за участі президента Франції Еммануеля Макрона та канцлера ФРН Олафа Шольца, український лідер Володимир Зеленський чітко окреслив сподівання України щодо подальшої військової допомоги країн-союзниць у протистоянні Києва повномасштабній російській агресії.