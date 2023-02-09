"У нас небагато часу": Зеленський розповів, чого чекає від Німеччини та Франції

Україна хоче вирішити питання озброєння у найближчі терміни

Франція та Німеччина можуть "змінити правила гри" і допомогти Україні якнайшвидше завершити війну, за допомогою постачання потужніших систем озброєння на потреби ЗСУ.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

"Франція і Німеччина мають потенціал "game changers", і саме так я бачу сьогодні наші переговори", — сказав він.

За його словами, що швидше Україна отримає далекобійну зброю, літаки і потрібну кількість танків, то швидше закінчиться російська агресія і світ повернеться до Європи.

Зеленський нагадав, що Макрон першим виявив лідерство у передачі Україні легких танків, а Шольц — потужних систем ППО.

"І це лише два кроки — і обидва історичні", — зазначив він.

Глава держави додав, що розв'язання збройового питання необхідне в дуже стислий термін — тижні чи місяці. Крім того, він додав, що зараз усім європейцям потрібне справжнє континентальне союзництво.

Як повідомлялося раніше, перед візитом до Франції Зеленський відвідав Британію, де зустрівся з прем’єром країни Ріші Сунаком.

Під час спільної пресконференції Сунак пообіцяв, що британські танки розгорнуть в Україні вже в березні, а також не виключив, що його країна в майбутньому передасть бойову авіацію.