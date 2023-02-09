"росія не може перемогти": Макрон висловився про подальшу підтримку України

Захід продовжить підтримувати Україну

Західні союзники повинні продовжувати надавати допомогу Україні, щоб не дати росії можливості перемогти у війні.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час пресконференції перед початком зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

"росія не може і не повинна перемогти", — сказав Макрон.

Він зазначив, що під час зустрічі сторони обговорять оперативні потреби України та продовжать надавати зусилля щодо забезпечення ЗСУ необхідною зброєю.

При цьому він зазначив, що поточна війна є злочином, який неприпустимий за жодних обставин, особливо "для такої країни як росія".

Своєю чергою Зеленський закликав союзників надати Україні літаки та далекобійне озброєння, оскільки чим швидше воно з’явиться в руках ЗСУ, тим швидше закінчиться війна і мир повернеться до Європи.

Він додав, що Україна може бути сильною і вдячною.

Як повідомлялося раніше, після зустрічі з Макроном і Шольцом Зеленський продовжить поїздку Європою і вже 9 лютого він прибуде до Брюсселя, де він випустить на засіданні Європейського парламенту і відвідає саміт ЄС.