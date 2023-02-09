"россия не может победить": Макрон высказался о дальнейшей поддержке Украины

Запад продолжит поддерживать Украину

Западные союзники должны продолжать оказывать помощь Украине, чтобы не дать россии возможности победить в войне.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции перед началом встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и канцлером Германии Олафом Шольцем.

"россия не может и не должна победить", — сказал Макрон.

Он отметил, что во время встречи стороны обсудят оперативные потребности Украины и продолжат оказывать усилия по обеспечению ВСУ необходимым оружием.

При этом он отметил, что текущая война является преступлением, которое недопустимо ни при каких обстоятельствах, особенно "для такой страны как россия".

В свою очередь Зеленский призвал союзников предоставить Украине самолеты и дальнобойное вооружение, поскольку чем быстрее оно появится в руках ВСУ, тем быстрее закончится война и мир вернется в Европу.

Он добавил, что Украина может быть и сильной и благодарной.

Как сообщалось ранее, после встречи с Макроном и Шольцем Зеленский продолжит поездку по Европе и уже 9 февраля он прибудет в Брюссель, где он выпустит на заседании Европейского парламента и посетит саммит ЕС.