Британия спешит передать Украине танки: Сунак назвал сроки
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Украина получит танки в сжатые сроки
Танки Challenger 2, которые Великобритания передаст ВСУ, будут развернуты в Украине уже в следующем месяце.
Как передает Sky News, об этом рассказал премьер Соединенного Королевства Риши Сунак во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По словам Сунака уже около 10 тысяч украинских военных прошли обучение в Британии за последние полгода и каждую неделю прибывают новые.
"Несколько дней назад прибыли десятки человек обучаться управлению танками Challenger 2", — подчеркнул он и добавил, что танки будут развернуты в Украине уже в марте 2023 года.
Также Сунак добавил, что боевые самолеты тоже "являются предметом разговора" и отметил, что обучение украинских пилотов может стать первым шагом к их передаче ВСУ.
Вместе с тем он добавил, что во время разговора с Зеленским больше всего внимания было уделено танкам и ракетам дальнего радиуса действия.
Как сообщалось ранее, в конце января представители британского правительства сообщали, что истребители Typhoon и F-35, которые есть на вооружении Британии, чрезвычайно сложны и, чтобы ими овладеть, украинским военным может понадобиться не менее нескольких месяцев