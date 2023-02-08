Британия спешит передать Украине танки: Сунак назвал сроки

Украина получит танки в сжатые сроки

Танки Challenger 2, которые Великобритания передаст ВСУ, будут развернуты в Украине уже в следующем месяце.

Как передает Sky News, об этом рассказал премьер Соединенного Королевства Риши Сунак во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Сунака уже около 10 тысяч украинских военных прошли обучение в Британии за последние полгода и каждую неделю прибывают новые.

"Несколько дней назад прибыли десятки человек обучаться управлению танками Challenger 2", — подчеркнул он и добавил, что танки будут развернуты в Украине уже в марте 2023 года.

Также Сунак добавил, что боевые самолеты тоже "являются предметом разговора" и отметил, что обучение украинских пилотов может стать первым шагом к их передаче ВСУ.

Вместе с тем он добавил, что во время разговора с Зеленским больше всего внимания было уделено танкам и ракетам дальнего радиуса действия.

Как сообщалось ранее, в конце января представители британского правительства сообщали, что истребители Typhoon и F-35, которые есть на вооружении Британии, чрезвычайно сложны и, чтобы ими овладеть, украинским военным может понадобиться не менее нескольких месяцев