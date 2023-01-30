В Великобритании назвали сроки поставок танков Challenger 2 Украине

Поставки танков Challenger 2 от Великобритании в Украину займут несколько месяцев

Танки Challenger 2, которые Великобритания пообещала передать Украине, прибудут к концу весны-началу лета. Украинских воинов уже обучают ими пользоваться, но подробности не раскрывают.

Об этом рассказал министр обороны Великобритании Бел Уоллес, передает Sky News. По его словам, украинских солдат научат вести бой на танках Challenger 2 и обслуживать их

"Это (поставка в Украину, — ред.) будет к началу лета или в мае. Вероятно, ближе к Пасхе", — заявил Бел Уоллес.

Министр обороны Великобритании добавил, что график обучения украинских солдат не будет разглашаться из соображений безопасности. Но уточнил, что сначала украинцев научат индивидуально управлять танками, а позже покажут, как вести бой. Отметим, что в этом году Пасха в Великобритании будет отмечаться 9 апреля, а в Украине — 16 апреля.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Владимир Зеленский раскритиковал сроки поставок западного вооружения в Украину. Некоторая военная помощь едет несколько месяцев.