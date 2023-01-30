И тут опозорились: "украинские танки" на российской выставке трофеев оказались подозрительными

Внимание журналистов привлекло сразу несколько моментов на танках

С "украинской" подбитой техникой, которую оккупанты приволокли в музей в качестве выставочных экспонатов, оказалось все не так просто. Журналисты раскрыли несколько интересных деталей.

Речь идет о якобы украинской бронетехнике, которую показали россиянам на базе музея "Прорыв блокады Ленинграда". Дело в том, как пишет "Новая газета", что у петербуржских журналистов возникли сомнения в "украинском" происхождении данной боевой техники.

Что касается украинских БТР "Буцефал", то тут все очевидно, однако с подбитыми танками Т-72Б оказалось все гораздо интересней. Первым журналистам бросились в глаза буква Z, которой как раз таки россияне обозначают свою технику. Но кроме этого на танках присутствовала еще одна маркировка, несвойственная украинской технике.

По словам журналистов, на танке до сих пор осталась надпись "Н2200". В статье отмечается, что именно такой маркировкой обычно помечают негабаритный груз Минобороны рф для перевозки по железной дороге.

В общем с выставкой "трофеев" у оккупантов не совсем задалось. Да и сами посетители не оценили такой "победы". В частности, россиян расстроило, что не удалось найти на ней грозной натовской техники, о которой им так часто рассказывали по телевизору.

К слову, если танки на выставке окажутся действительно фейковыми в этом не будет совершенно ничего удивительного. Ведь уже на протяжении многих лет россияне старательно придумывают сказки об Украине, своих победах, "нацистах" и "бандеровцах".