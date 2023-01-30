І тут зганьбилися: "українські танки" на російській виставці трофеїв виявилися підозрілими

Увагу журналістів привернули одразу кілька моментів на танках

З "українською" підбитою технікою, яку окупанти притягли в музей як виставкові експонати, виявилося все не так просто. Журналісти розкрили кілька цікавих подробиць.

Йдеться про нібито українську бронетехніку, яку показали росіянам на базі музею "Прорив блокади Ленінграда". Річ у тім, як пише "Новая газета", що у петербурзьких журналістів виникли сумніви щодо "українського" походження цієї бойової техніки.

Щодо українських БТР "Буцефал", то тут все очевидно, проте з підбитими танками Т-72Б виявилося все набагато цікавішим. Першим журналістам впала в очі літера Z, якою саме росіяни позначають свою техніку. Але крім цього на танках було ще одне маркування, невластиве українській техніці.

За словами журналістів, на танку досі залишився напис "Н2200". У статті зазначається, що саме таким маркуванням зазвичай позначають негабаритний вантаж Міноборони Росії для перевезення залізницею.

Загалом із виставкою "трофеїв" у окупантів не зовсім задалося. Та й самі відвідувачі не оцінили таку "перемогу". Зокрема, росіян засмутило, що не вдалося знайти на ній грізної натовської техніки, про яку їм так часто розповідали по телевізору.

До речі, якщо танки на виставці виявляться справді фейковими, в цьому не буде нічого дивного. Адже вже протягом багатьох років росіяни старанно вигадують казки про Україну, свої перемоги, "нацистів" і "бандерівців".