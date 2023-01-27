Бойові комарі та продаж українців на органи. 5 найбільш ідіотських фейків роспропаганди

Питання, якими речовинами надихаються на пропагандистських каналах кремля, залишимо за дужками

російські пропагандисти продовжують складати небилиці про Україну, українців та ЗСУ. Останній на даний момент перл – про зграї воронів, що кружляють над Києвом, традиційно насмішив користувачів соцмереж. У цих зграях, які здалися заступнику представника росії при ООН дмитру полянському, російський чиновник побачив "божественні знаки" у відповідь на "святотатство" і "переслідування священиків" в нашій країні.

Здавалося б, після хлопчика в трусиках, розп’ятого українськими фашистами на Донбасі, важко придумати більшу маячню, але знизу вкотре постукали. Залишаючи за дужками питання, якими речовинами надихаються на пропагандистських каналах кремля, "Телеграф" зібрав для вас найбільш ідіотські фейки. Насолоджуйтесь.

Голодні українці відбирають хліб у голубів

У березні 2017 року на стрічці новин телеканалу міноборони рф "зірка" з’явилося повідомлення про те, що взимку Україна пережила голод. На доказ наводилася фотографія якоїсь Лади Лаферової з Одеси, на якій, як запевняла одеситка, літня жінка, що зголодніла, їсть із землі хлібні крихти, що призначаються голубам.

Такий вигляд мав голодомор-2017 в Одесі.

"Хтось кинув хліб, щоб голубів погодувати, і до цієї зграйки птахів одразу підскочила жінка. Спочатку тихенько присіла поряд з голубами, потім, озираючись на всі боки, відігнала голубів та стала прямо з землі хапати шматки хліба і жадібно запихати їх собі в рот", — нібито написала одеситка.

Вона додала, що була "просто шокована побаченим". За її словами, влада довела країну до відчаю, люди голодують і вмирають у злиднях – ситуацію Лаферова назвала справжнім голодомором. Але при цьому питання, чому в країні, що голодує, дорогоцінний хліб згодовують на вулицях птахам, так і залишилося відкритим.

МОЗ дозволив розбирати українців на органи

А у вересні 2017 року відзначився сайт "Московський Комсомолець", який написав із посиланням на слова тодішнього керівника МОЗ України Уляни Супрун, що з 2018 року "у Незалежній стартує пілотний проект із трансплантації органів, вилучених із трупів".

Неймовірну новину прокоментував сайту екс-регіонал Володимир Олійник. Він заявив, що протизаконне рішення МОЗ перетворить країну на центр трансплантаційного туризму з багатих країн, у якій "бідні, доведені злиднями до відчаю жителі згодні продавати свої органи".

"АТО зробить Україну надійним постачальником "органів-запчастин" від трупів для багатих іноземних замовників", — заявив Олійник. Насправді ж йшлося лише про плани впровадити пілотний проект з трансплантації нирки від неспорідненого донора.

Відважні тік-ток війська кадирова

Справжньою фабрикою фейків стали "кадировці" – чеченці з підрозділів, що воюють проти України під російським командуванням. У березні 2022 року вони відзначилися настільки незграбними провокаціями, що виставили себе на посміховисько буквально перед усім світом.

Історичний намаз кадирова в Маріуполі

Спочатку ці браві вояки запостили відео бою, як вони стверджували, точиться за їхньою участю десь в Україні. Але потім виявилося, що ролик було знято у білоруському місті Мозир. А наприкінці березня сам глава Чечні рамзан кадиров був сфотографований під час намазу нібито у Маріуполі. "Рамзан Кадиров молиться на заправці з кулеметом. Україна", — говорив підпис до фото.

Такий вигляд має російська заправка Pulsar

Щоправда, спорстережливі українці помітили, що кадиров молиться на одній із заправок мережі Pulsar, яка належить "Роснафті", тобто світлину зроблено десь на російській території. Хоча пропагандистські канали встигли роззвонити на весь світ, що голова Чечні знаходиться у Маріуполі.

Але ж правда виявилося ще непривабливішою, коли стали відомі дані про втрати кадировців під Ірпенем, Бучею та Ворзелем. Крім того, цих бравих вояків перекидали під Київ третім ешелоном, у глибокому тилу.

Українська "брудна бомба" вибухнула у Волгограді

У жовтні 2022 року міністр оборони росії сергій шойгу і начальник генштабу валерій герасимів повідомили оборонні відомства США, Великобританії, Франції та Туреччини, що Україна готує диверсію з "брудною" атомною бомбою, щоб перекласти відповідальність на росію.

За словами представників військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Росії, підступні українці використовували для створення бомби матеріали, зібрані з трьох діючих українських АЕС, Чорнобильської, що не діє, пунктах поховання радіоактивних відходів, а також на підприємствах хімічної та атомної промисловості. При цьому робота над бомбою перебуває нібито вже на завершальній стадії.

На прохання кореспондента ВВС Стіва Розенберга навести якісь докази цих звинувачень, главі служби зовнішньої розвідки росії сергію наришкіну по суті відповісти було нічого. Але за кілька тижнів, коли у Волгограді стався катастрофічний прорив каналізації і місто затопило фекальними водами, у соцмережах жартували, що "брудна бомба" знайшлася – але чомусь у рф.

100 кіло американських отруєних комарів

Але самий пік абсурду російські звинувачення досягли в листопаді, коли постійний представник росії в ООН василь небендзя звинуватив Україну в намірах застосувати біологічну зброю – та не просту, а у вигляді інфікованих комарів, здатних заражати людей смертельно небезпечними захворюваннями.

Наче навесні десь під Херсоном росіяни виявили три безпілотники, спеціально створені задля того, щоб розносити на великі відстані комарів, заражених збудниками хвороб. Нібито кожен дрон був обладнаний резервуаром американського виробництва для транспортування комарів об’ємом 30 літрів.

Попри ідіотизм звинувачень представники ООН провели розслідування. За словами верховного представника ООН з питань роззброєння Ізуму Накаміцу, організація не знайшла доказів про наявність біологічної зброї в Україні.

Але не минуло й двох місяців, як на зміну комарам смерті прийшли ворони божественного прокляття.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як хвиля фейків сіє паніку про мобілізацію.