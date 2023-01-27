Боевые комары и продажа украинцев на органы. 5 самых идиотских фейков роспропаганды

Вопрос, какими веществами вдохновляются на пропагандистских каналах кремля, оставим за скобками

Российские пропагандисты продолжают сочинять небылицы об Украине, украинцах и ВСУ. Последний на данный момент перл – о стаях воронов, кружащих над Киевом, традиционно насмешил пользователей соцсетей. В этих стаях, которые привиделись зампредставителю рф при ООН дмитрию полянскому, российский чиновник узрел "божественные знаки" в ответ на "святотатство" и "преследование священников" в нашей стране.

Казалось бы, после мальчика в трусиках, распятого украинскими фашистами на Донбассе, трудно придумать более бредовую пропагандистскую поделку, но снизу в который раз постучали. Оставляя за скобками вопрос, какими веществами вдохновляются на пропагандистских каналах кремля, "Телеграф" собрал для вас самые идиотские фейки. Наслаждайтесь.

Голодные украинцы отбирают хлеб у голубей

В марте 2017 года на ленте новостей телеканала минобороны рф "звезда" появилось сообщение о том, что зимой Украина пережила голод. В доказательство приводилась фотография некой Лады Лаферовой из Одессы, на которой, как уверяла одесситка, изголодавшаяся пожилая женщина ест с земли хлебные крошки, предназначающиеся голубям.

Так выглядит голодомор-2017 в Одессе

"Кто-то кинул хлеб, чтобы голубей покормить, и к этой стайке птиц тут же подскочила женщина. Сначала тихонько присела рядом с голубями, потом, оглядываясь по сторонам, отогнала голубей, стала прямо с земли хватать куски хлеба и жадно запихивать их себе в рот", — якобы написала одесситка.

Она добавила, что была "просто шокирована увиденным". По ее словам, власти довели страну до отчаяния, люди голодают и умирают в нищете – ситуацию Лаферова назвала настоящим голодомором. Но при этом вопрос, почему в голодающей стране драгоценный хлеб скармливают на улицах птицам, так и остался открытым.

Минздрав разрешил разбирать украинцев на органы

А в сентябре 2017 года отличился сайт "Московский Комсомолец", который написал со ссылкой на слова тогдашнего руководителя Минздрава Украины Ульяны Супрун, что с 2018 года "в Незалежной стартует пилотный проект по трансплантации органов, изъятых из трупов".

Сногсшибательную новость прокомментировал сайту беглый экс-регионал Владимир Олейник. Он заявил, что противозаконное решение Минздрава превратит страну в центр трансплантационного туризма из богатых стран, в которой "бедные, доведенные нищетой до отчаяния жители согласны продавать свои органы".

"АТО делает Украину надежным поставщиком "органов-запчастей" от трупов для богатых иностранных заказчиков", — заявил Олийнык. На самом деле, речь шла всего лишь о планах внедрить пилотный проект по трансплантации почки от неродственного донора.

Отважные тик-ток войска кадырова

Настоящей фабрикой фейков стали "кадыровцы" – чеченцы из подразделений, воюющих против Украины под российским командованием. В марте 2022 года они отличились настолько топорными провокациями, что выставили себя на посмешище буквально перед всем миром.

Исторический намаз кадырова в Мариуполе

Сперва эти бравые вояки запостили видео боя, который, как они утверждали, ведут где-то в Украине. Но потом оказалось, что ролик был снят в белорусском городе Мозырь. А в конце марта сам глава Чечни рамзан кадыров был сфотографирован во время намаза якобы в Мариуполе. "Рамзан Кадыров молится на заправке с пулеметом. Украина", – гласила подпись к фото.

Так выглядит российская заправка Pulsar

Правда, наблюдательные украинцы заметили, что кадыров молится на одной из заправок сети Pulsar, которая принадлежит "Роснефти", то есть снимок сделан где-то на российской территории. Хотя пропагандистские каналы успели растрезвонить на весь мир, что глава Чечни находится в Мариуполе.

Правда оказалось еще более неприглядной, когда стали известны данные о потерях кадыровцев под Ирпенем, Бучей и Ворзелем. Кроме того, этих бравых вояк перебрасывали под Киев третьим эшелоном, в глубоком тылу.

Украинская "грязная бомба" взорвалась в Волгограде

В октябре 2022 года министр обороны рф сергей шойгу и начальник генштаба валерий герасимов поставили в известность оборонные ведомства США, Великобритании, Франции и Турции, что Украина готовит диверсию с "грязной" атомной бомбой, чтобы переложить ответственность на россию.

По словам представителей войск радиационной, химической и биологической защиты рф, коварные украинцы использовали для создания бомбы материалы, собранные с трех действующих украинских АЭС, недействующей Чернобыльской, пунктах захоронения радиоактивных отходов, а также на предприятиях химической и атомной промышленности. При этом работы находятся якобы уже на завершающей стадии

На просьбу корреспондента ВВС Стива Розенберга привести какие-то доказательства этих обвинений, главе службы внешней разведки рф сергею нарышкину по сути ответить было нечего. Но через несколько недель, когда в Волгограде произошел катастрофический прорыв канализации и город затопило фекальными водами, в соцсетях шутили, что "грязная бомба" нашлась – но почему-то в россии.

100 кило американских отравленных комаров

Но самый пик абсурда российские обвинения достигли в ноябре, когда постоянный представитель рф в ООН василий небензя обвинил Украину в намерениях применить биологическое оружие – да не простое, а в виде инфицированных комаров, способных заражать людей смертельно опасными заболеваниями.

Будто бы весной где-то под Херсоном россияне обнаруждили три беспилотника, специально созданных для того, чтобы разносить на большие расстояния комаров, зараженных возбудителями болезней. Якобы каждый дрон был оборудован резервуаром американского производства для транспортировки комаров объемом, ни много ни мало, 30 литров.

Несмотря на идиотизм обвинений, представители ООН провели расследование. По словам верховного представителя ООН по вопросам разоружения Изуму Накамицу, организация не нашла доказательств наличия биологического оружия в Украине.

Но не прошло и двух месяцев, как на смену комарам смерти пришли вороны божественного проклятия.

Напомним, ранее мы писали о том, как волна фейков сеет панику о мобилизации.