"Мне вот ребята рассказали": путин снова выдал нелепый фейк о ВСУ (видео)

Президент рф хочет уверить общественность, что общается с простыми солдатами с передовой

Пока смертельно больной президент рф владимир путин отсиживается в бункере, один из его двойников отличился нелепым фейком о ВСУ, приписав украинской армии заградотряды, которые оккупанты сами активно применяют для пресечения бегства "чмобиков" с передовой.

Так, в сети появилось видео, на котором "владимир путин" на встрече со студентами МГУ рассказывал страшили о наших "заградотрядах" и объяснял новую причину нападения на Украину.

Говоря о ситуации на линии соприкосновения "путин" рассказал о своих источниках: "Противник не считается ни с чем. Своих расстреливают в спину, заградотряды создали. Неделю назад ребята рассказывали — в одном из населенных пунктов наши смотрят, противник впереди, а по нему стреляют. Плотный огонь, не дают отступать. Это националисты работают, а сами вперед не лезут".

Кроме того, человек выдающий себя за президента рф, назвал очередную цель вторжения в Украину. По его словам, цель т.наз. "спецоперации" — защита людей и самой россии от угроз, которые ей пытаются создать на ее же исторических территориях. А раньше он уверял, что это "денацификация" и "демилитаризация" Украины.

Напомним, путин неоднократно становился объектом всеобщего осмеяния. Например, со ссылкой на мифических "наших ребят" он озвучил безумный фейк о ВСУ, где якобы перед строем расстреливают солдат и бросают их тела в назидание другим.

Также "Телеграф" писал, что путин насмешил сеть новым указом для Херсонской области.

Кроме того, мы сообщали, что путина высмеяли новой карикатурой.