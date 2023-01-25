"Мені от хлопці розповіли": путін знову видав безглуздий фейк про ЗСУ (відео)

Президент рф хоче запевнити громадськість, що спілкується з простими солдатами з передової

Поки смертельно хворий президент рф владимир путін відсиджується в бункері, один з його двійників відзначився безглуздим фейком про ЗСУ, приписавши українській армії загороджувальні загони, які окупанти самі активно застосовують для припинення втечі "чмобиків" з передової.

Так, у мережі з’явилося відео, на якому "володимир путін" на зустрічі зі студентами МДУ розповідав страшилки про наші "загороджувальні загони" і пояснював нову причину нападу на Україну.

Говорячи про ситуацію на лінії зіткнення "путін" розповів про свої джерела: "Противник не зважає ні на що. Своїх розстрілюють у спину, загороджені створили. Тиждень тому хлопці розповідали — в одному з населених пунктів наші дивляться, противник попереду, а по ньому стріляють. Щільний вогонь, не дають відступати. Це націоналісти працюють, а самі вперед не лізуть".

Крім того, людина, яка видає себе за президента рф, назвала чергову мету вторгнення в Україну. За його словами, мета т.зв. "спецоперації" — захист людей і самої Росії від загроз, які їй намагаються створити на її ж історичних територіях. А раніше він запевняв, що це "денацифікація" та "демілітаризація" України.

Нагадаємо, путін неодноразово ставав об’єктом загального осміяння. Наприклад, з посиланням на міфічних "наших хлопців" він озвучив божевільний фейк про ЗСУ, де нібито перед строєм розстрілюють солдатів і кидають їхні тіла у науку іншим.

Також "Телеграф" писав, що путін насмішив мережу новим указом для Херсонської області.

Крім того, ми повідомляли, що путіна висміяли новою карикатурою.