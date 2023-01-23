Почему смертельно больной путин никак не умрет: в ГУР дали простое объяснение

Здоровьем путина занимаются в основном не российские медики

Состояние здоровья российского диктатора владимира путина общественность обсуждает уже на протяжении многих лет. В сети нередко появляются различные фотографии или видеоматериалы с президентом рф, на которых он выглядит достаточно болезнено, да и домыслы об этом подкрепляют различные материалы в СМИ о его болезнях. В ГУР МО Украины раскрыли секрет, почему путин, имеющий постоянно нездоровый вид, до сих пор жив.

Заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий в интервью Delfi ответил на интересующий многих вопрос о живучести путина. По его словам, лечением диктатора занимаются лучшие западные. Потому он до сих пор жив.

О серьезных болезнях путина еще в нулевые годы сообщал генерал армии Украины, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж. На протяжении последних нескольки лет все чаще появляются слухи о том, что российский президент вот-вот умрет. Журналист Delfi поинтересовался у Скибицкого, может ли разведка подтвердить или опровергуть подобные разговоры.

"К сожалению путина лечат лучшие западные врачи, поэтому он до сих живет. Лечили бы российские — все закончилось бы быстрее", — заявил Скибицкий.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в конце ноября в сети обсуждали фотографию путина, на которой он вцепился в ручку стула. Пользователи стали размышлять, может ли это быть признаком болезни или же это особенности поведения президента россии.