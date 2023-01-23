Чому смертельно хворий путін ніяк не помре: у ГУР дали просте пояснення

Здоров’ям путіна займаються в основному не російські медики

Стан здоров’я російського диктатора володимира путіна громадськість обговорює вже багато років. У мережі часто з’являються різні фотографії або відеоматеріали з президентом росії, на яких він виглядає досить болісно, та й домисли про це підкріплюють різні матеріали в ЗМІ про його хвороби. У ГУР МО України розкрили секрет, чому путін, який має постійно нездоровий вигляд, досі живий.

Заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скибицький в інтерв’ю Delfi відповів на питання, що цікавить багатьох, про живучість путіна. За його словами, лікуванням диктатора займаються найкращі західні. Тому він і досі живий.

Про серйозні хвороби путіна ще в нульові роки повідомляв генерал армії України, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж. Протягом останніх кількох років дедалі частіше з’являються чутки про те, що російський президент ось-ось помре. Журналіст Delfi поцікавився у Скибицького, чи може розвідка підтвердити чи спростувати подібні розмови.

"На жаль путіна лікують найкращі західні лікарі, тому він досі живе. Лікували б російські — все б закінчилося швидше", — заявив Скибицький.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що наприкінці листопада в мережі обговорювали фотографію путіну, на якій він вчепився в ручку стільця. Користувачі почали міркувати, чи це може бути ознакою хвороби, чи це особливості поведінки президента росії.