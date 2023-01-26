Путинский патриарх кирилл выдал фейк о снайперах ВСУ: в Украине ответили

Украинские снайперы якобы намерено уничтожат российских священников, но для чего — неизвестно

Патриарх кирилл, который ранее просил отсрочку от мобилизации для священников, теперь просит социальные гарантии для батюшек. По его словам, украинские снайперы первым делом целятся именно в российский священнослужителей.

Об этом он рассказал в комментарии российским СМИ. Патриарх требует закрепить гарантии и льготы на законодательном уровне.

"Видится решение закрепить в законодательстве положение об обеспечении священнослужителей, окормляющих воинов в зоне боевых действий, а также членов их семей, такими же социальными гарантиями и льготами, какие предоставляются и военнослужащим, задействованным в ходе проведения СВО", сказал он.

Украинский волонтер, блогер и спикер партии "Демократический топор" по военным вопросам Александр Карпюк (Серж Марко) в шутливой форме ответил на эти нелепые обвинения.

"Ну, во-первых, что делают батюшки на передовой? И, во-вторых, размеры этих батюшек видели? Это же логично что ты, выбирая цель, производишь выстрел у того, у кого есть большие шансы попасть. А, в-третьих — а почему батюшек Бог не защищает? Может, там есть какие-то вопросы у Бога к ним, поэтому и не защищает?", — написал Александр Карпюк.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что жителей россии пугают новой фейковой религией украинцев. Якобы в нашей стране начали исповедовать "бандеро-язычество".