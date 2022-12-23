"Не спешат к начальнику": в РПЦ просят отсрочку от мобилизации для священников - россияне в ярости

Россияне отреагировали на просьбу патриарха РПЦ

Глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх кирилл призывает российские власти закрепить законодательно отсрочку от мобилизации для священников. Он заявил, что святые каноны церкви строго запрещают священнослужителям вступать на военную службу.

Во время доклада на епархиальном собрании в Москве патриарх кирилл решил пожаловаться на то, что в российском законодательстве в настоящий момент отсрочка от мобилизации для представителей духовенства не предусмотрена.

"При этом святые каноны церкви строго запрещают священнослужителям вступать на военную службу", — отмечает патриарх.

По его словам, задача духовенства не в том, чтобы брать оружие и участвовать в боевых действиях. Поэтому в ходе частичной мобилизации удалось добиться отсрочки от призыва для священнослужителей на все время пребывания в священном сане.

"Вместе с тем считаю важным, чтобы данное решение было закреплено", — отметил кирилл.

Данная новость изрядно огорчила простых россиян, некоторые из них отметили, что как призывать к мобилизации и молится за путина, развязавшего войну, так в РПЦ первые, а когда речь заходит самим принять участие в так называемой "спецоперации", так сразу "в кусты".

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