Путінський патріарх кирилл видав фейк про снайперів ЗСУ: в Україні відповіли

Українські снайпери нібито мають намір знищити російських священиків, але для чого невідомо

Патріарх кирил, який раніше просив відстрочку від мобілізації для священиків, тепер просить соціальних гарантій для батюшок. За його словами, українські снайпери насамперед ціляться саме у російських священнослужителів.

Про це він розповів у коментарі російським ЗМІ. Патріарх вимагає закріпити гарантії та пільги на законодавчому рівні.

"Бачиться рішення закріпити в законодавстві положення про забезпечення священнослужителів, які опікуються воїнів у зоні бойових дій, а також членів їхніх сімей, такими ж соціальними гарантіями та пільгами, які надаються і військовослужбовцям, задіяним у ході проведення СВО", — сказав він.

Український волонтер, блогер та речник партії "Демократична сокира" з військових питань Олександр Карпюк (Серж Марко) у жартівливій формі відповів на ці безглузді звинувачення.

"Ну, по-перше, що роблять батюшки на передовій? І, по-друге, ви розміри цих батюшок бачили? Це ж логічно, що ти, вибираючи ціль, робиш постріл у того, в кого є великі шанси влучити. І, по третє, — а чому батюшок Бог не захищає? Може, там є якісь питання у Бога до них, тому й не захищає?", – написав Олександр Карпюк.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що росіян лякають новою фейковою релігією українців. Нібито в нашій країні почали сповідувати "бандеро-язичництво".