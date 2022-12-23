"Не поспішають до начальника": у РПЦ просять відстрочку від мобілізації для священиків — росіяни лютують

Росіяни відреагували на прохання патріарха РПЦ

Глава Російської православної церкви (РПЦ) патріарх кирилл закликає російську владу закріпити законодавчо відстрочку від мобілізації для священиків. Він заявив, що святі канони церкви суворо забороняють священнослужителям вступати на військову службу.

Під час доповіді на єпархіальних зборах у Москві патріарх кирилл вирішив поскаржитися на те, що в російському законодавстві зараз відстрочення від мобілізації для представників духовенства не передбачено.

"При цьому святі канони церкви суворо забороняють священнослужителям вступати на військову службу", — зазначає патріарх.

За його словами, завдання духовенства не в тому, щоб брати зброю та брати участь у бойових діях. Тому в ході часткової мобілізації вдалося домогтися відстрочки від призову для священнослужителів на весь час перебування у священному сані.

"Водночас вважаю важливим, щоб це рішення було закріплене", — зазначив кирилл.

Ця новина неабияк засмутила простих росіян, деякі з них відзначили, що як закликати до мобілізації і молиться за путіна, який розв’язав війну, так у РПЦ перші, а коли мова заходить самим взяти участь у так званій "спецоперації", так одразу "в кущі" .

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