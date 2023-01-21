Дзвонили дітям і просили відкрити газ: у мережі викрили черговий російський фейк про "злісних бандерівців"

Багато жителів Росії відчувають провину перед жертвами обстрілів і намагаються "пом’якшити" його.

Багато російських ЗМІ та телеграм-каналів перетворилися на смітник, що розповсюджує злісні антиукраїнські вигадки та небилиці.

Про те, як це відбувається, розповів російський телеграм-канал "Важливі історії". Він посилається на антрополога Олександру Архіпову та психолога Юрія Лапшина.

Дослідники привели страшилку, яка гуляла інтернетом уже кілька років. Ця страшилка – нібито зроблене текстування зі справжнього "дзвінка", в якому доросла людина дзвонить маленькій дитині. Далі наводиться така "розмова".

— Бери телефон та йди з телефоном до мами. Скажи, що дзвонять із газової служби — хай візьме телефон.

— Добре, зараз я подзвоню мамі.

— Ні, не треба, мамі не треба дзвонити. Ти зараз удома знаходишся?

- Так.

- Піди на кухню. Ти бачиш плиту. Як запалюють газ, ти знаєш? Просто відкрий ці конфорки, щоб вона була. Ми перевіряємо газ.

- Відкрила.

- Ти відчуваєш запах газу? Ні? Чи не відчуваєш, значить, ти не включила. Увімкни ще раз, сильніше! Запашок пішов газу?

- Так.

- Добре. Тепер іди до кімнати, грайся. Потрібно, щоб дві години десь воно було включеним. Ми зараз перевіряємо ще раз, будемо його вимикати і включати, зрозуміла? Я передзвоню трохи пізніше, будь на телефоні.

У пості говориться, що дзвонять з України, але в самому записі про Україну немає жодного слова і зрозуміло чому.

Ця підробка, за словами авторів каналу, існує як мінімум з 2018 року, коли нею лякали батьків у Казахстані та Росії. Масштаби паніки призвели до того, що ситуацію розбирав Перший канал Казахстану та доводив, що це фейк. Причому сам сюжет не є новим: ще за два роки до цього, у травні 2016 року, в Росії, Казахстані та Україні була схожа паніка, пов’язана з "газовими феями". Нібито "куратори смерті" розповсюджували серед дітей інструкції, як стати феєю Вінкс — для цього треба відкрити в будинку всі газові конфорки, поки немає батьків.

"Зрозуміло, навіщо потрібна така страшилка анонімному телеграм-каналу на 18 тисяч передплатників, що рекламує збір коштів для мобілізованих і вербування на війну. За останній місяць історія про газову атаку увійшла у нього до п’ятірки повідомлень, що найбільше переглядаються, зібравши 11 тисяч переглядів ", — пише автор повідомлення.

Він зазначає, що подібних вигаданих історій у російських "ЗМІ" десятки: про голки, знайдені в огірках із Херсона, про отруєну черешню з Мелітополя, про чорний хліб із лезами із Польщі. Найдовше з таких фейків протрималася історія про міни у вигляді дитячих м’ячиків, іграшок та паспортів, які нібито розкидають українські диверсанти біля шкіл. Вона була досить популярною — майже 100 тисяч ріпостів у відкритих мережах з березня по грудень 2022 року, але вона навіть не мала такого жахливого резонансу, як історія про дівчинку, яку вмовили відкрити газ.

Фейк про "газову атаку" всього за шість днів (13–19 січня) зібрав 28 тисяч постів та ріпостів (їх прочитали 9,6 мільйона осіб), а всього за три дні (15–17 січня) про нього повідомили 243 російські "ЗМІ" ", у тому числі телеканали та інформагентства. Панічні повідомлення публікуються на офіційних сайтах шкіл, батьківські чати завалені перепостачанням з вимогами перевірити телефони у дітей.

Якщо подивитися на співвідношення постів та репостів "страшних історій про українців", то видно, що фейком про "газову атаку" користувачі охочіше діляться, ніж іншими.

Звідки така популярність?

На думку авторів Телеграм-каналу, спочатку історія була не дуже популярною, але 14 січня ситуація змінилася. Цього дня російська ракета влучила в житловий будинок у Дніпрі, частина будинку обрушилася, загинуло 45 людей. Навіть на тлі постійних повідомлень про обстріл новина про одномоментну загибель такої кількості людей, фотографії руїн житлової багатоповерхівки, квартир, що обрушилися, викликали шок. Деякі користувачі соціальних мереж писали: "Будинок — такий самий, як мій!", "Все як у тумані, плачу, не можу зупинитися". Оскільки рятувальні роботи тривали кілька днів, тема не виходила з медійної повістки. Люди читали оповідання тих, хто вижив, бачили страшні фотографії зруйнованої стіни та новенької кухні, що повисла над урвищем.

Російська пропаганда, як завжди, робила, що могла: звинувачувала українську ППО — нібито українці підірвали російську ракету в невдалому місці, була навіть версія, що будинок підірвали співробітники СБУ.

Але в таких будинках живе багато хто з росіян і цього разу, можливо, життя виявилося сильнішим за пропаганду. Співчуття до загиблих створило когнітивний дисонанс — тріщину у картині світу, протиріччя між фактами та переконаннями.

І ось 15 січня кількість публікацій про українську газову диверсію різко пішла вгору — разом із зростанням кількості публікацій про вибух будинку в Дніпрі. І чим гірше подробиці загибелі 45 мирних жителів "такого ж, як мій" вдома, тим страшніше і підступніше "газовий" ворог. "Незнайомка", яка провокує російську дівчинку відкрити газ, перетворюється на "українських нацистів", а потім — і на "співробітників Центру інформаційно-психологічних операцій України": "Анонімні дзвінки на телефони російських школярів можуть надходити з Центру інформаційно-психологічних операцій України. Громадян, які користуються побутовими газовими балонами, просимо звернути особливу увагу на те, що вашим родичам, особливо дітям, можуть надходити телефонні дзвінки з проханням відкрити газ для перевірки обладнання. Будьте пильні! Попередьте рідних та близьких!" — попереджали "доброзичливці".

Причина цього, на думку автора повідомлення, в тому, що чим більше росіяни почуваються на самоті (і геополітичній, і соціальній — зв’язки розриваються, друзі поїхали), тим більше у них виникає потреба у зовнішньому ворогові. Відчуття, що могутній ворог є, парадоксально заспокоює — саме йому належить контроль за тим, що ти контролювати не можеш. Тому інформації про "дзвінки з України" недостатньо, "газові терористи" кращі, а "секретна операція СБУ" взагалі чудово.

Так і з’являються російські фейки, одним із яких став міф про "роздачу повісток на Троєщині".