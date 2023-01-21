Звонили детям и просили открыть газ: в сети разоблачили очередной российский фейк о "злобных бандеровцах"

Многие жители рф испытывают чувство вины перед жертвами обстрелов и пытаются "смягчить" его

Многие российские СМИ и телеграмм-каналы превратились в помойку, распространяющую злобные антиукраинские слухи и небылицы.

О том, как это происходит, рассказал российский телеграм-канал "Важные истории". Он ссылается на антрополога Александру Архипову и психолога Юрия Лапшина.

Исследователи привели страшилку, которая гуляла по интернету уже несколько лет. Эта страшилка – якобы сделанная текстовка с настоящего "звонка", в котором взрослый человек звонит маленькому ребенку. Далее приводится такой "разговор".

— Бери телефон и иди с телефоном к маме. Скажи, что звонят с газовой службы — пусть возьмет телефон.

— Хорошо, сейчас я позвоню маме.

— Нет, не надо, маме звонить не надо. Ты сейчас дома находишься?

— Да.

— Подойди на кухню. Ты видишь плиту. Как зажигают газ, ты знаешь? Просто открой эти конфорки, чтобы оно было. Мы проверяем газ.

— Открыла.

— Ты чувствуешь запах газа? Нет? Не чувствуешь, значит, ты не включила. Включи еще раз, сильнее! Запашочек пошел газа?

— Да.

— Хорошо. Теперь иди в комнату, играйся. Нужно, чтобы два часа где-то оно было включенным. Мы сейчас перепроверяем, будем его выключать и включать, поняла? Я перезвоню немножечко позже, будь на телефоне.

В посте говорится, что звонят из Украины, но в самой записи про Украину нет ни слова, и понятно почему.

Эта подделка, по словам авторов канала, существует как минимум с 2018 года, когда ею пугали родителей в Казахстане и России. Масштабы паники привели к тому, что ситуацию разбирал Первый канал Казахстана и доказывал, что это фейк. Причем сам сюжет не нов: еще за два года до этого, в мае 2016 года, в России, Казахстане и Украине была похожая паника, связанная с "газовыми феями". Якобы "кураторы смерти" распространяли среди детей инструкции, как стать феей Винкс — для этого надо открыть в доме все газовые конфорки, пока рядом нет родителей.

"Понятно, зачем нужна такая страшилка анонимному телеграм-каналу на 18 тысяч подписчиков, рекламирующему сбор средств для мобилизованных и вербовку на войну. За последний месяц история про газовую атаку вошла у него в пятерку самых просматриваемых сообщений, собрав 11 тысяч просмотров", — пишет автор сообщения.

Он отмечает, что подобных выдуманных историй у российских "СМИ" десятки: про иголки, найденные в огурцах из Херсона, про отравленную черешню из Мелитополя, про черный хлеб с лезвиями из Польши. Дольше всех из таких фейков продержалась история про мины в виде детских мячиков, игрушек и паспортов, которые украинские диверсанты якобы разбрасывают возле школ. Она была довольно популярной — почти 100 тысяч репостов в открытых сетях с марта по декабрь 2022 года, но даже она не имела такого чудовищного резонанса, как история про девочку, которую уговорили открыть газ.

Фейк про "газовую атаку" всего за шесть дней (13–19 января) собрал 28 тысяч постов и репостов (их прочитали 9,6 миллиона человек), а всего за три дня (15–17 января) о нем сообщили 243 российских "СМИ", в том числе телеканалы и информагентства. Панические сообщения публикуются на официальных сайтах школ, родительские чаты завалены перепостами с требованиями проверить телефоны у детей.

Если посмотреть на соотношение постов и репостов "страшных историй про украинцев", то видно, что фейком про "газовую атаку" пользователи делятся охотнее, чем другими.

Откуда такая популярность?

По мнению автора Телеграм-канала, сначала история была не очень популярна, но 14 января ситуация изменилась. В этот день российская ракета попала в жилой дом в городе Днепре, часть дома обрушилась, погибло 45 человек. Даже на фоне постоянных сообщений об обстрелах новость об одномоментной гибели такого количества людей, фотографии руин жилой многоэтажки, обрушившихся квартир вызвали шок. Некоторые пользователи социальных сетей писали: "Дом — такой же, как мой!", "Все как в тумане, плачу, не могу остановиться". Поскольку спасательные работы продолжались несколько дней, тема не выходила из медийной повестки. Люди читали рассказы выживших, видели жуткие фотографии разрушенной стены и новенькой кухни, повисшей над обрывом.

Российская пропаганда, как обычно, делала, что могла: обвиняла украинскую ПВО — якобы это украинцы подорвали российскую ракету в неудачном месте, была даже версия, что дом взорвали сотрудники СБУ.

Но в таких домах живут многие из россиян, то на этот раз, возможно, жизнь оказалась сильнее пропаганды. Сочувствие к погибшим создало когнитивный диссонанс — трещину в картине мира, противоречие между фактами и убеждениями.

И вот 15 января количество публикаций об украинской газовой диверсии резко пошло вверх — вместе с ростом числа публикаций о взрыве дома в Днепре. И чем ужаснее подробности гибели 45 мирных жителей "такого же, как мой" дома, тем страшнее и коварнее "газовый" враг. "Незнакомка", которая провоцирует русскую девочку открыть газ, превращается в "украинских нацистов", а потом — и в "сотрудников Центра информационно-психологических операций Украины": "Анонимные звонки на телефоны российских школьников могут поступать из Центра информационно-психологических операций Украины. Граждан, пользующихся бытовыми газовыми баллонами, просим обратить особое внимание на то, что вашим родственникам, особенно детям, могут поступать телефонные звонки с просьбой открыть газ для проверки оборудования. Будьте бдительны! Предупредите родных и близких!" — предупреждали "доброжелатели".

Причина этого, по мнению автора сообщения, чем больше россияне чувствуют себя в одиночестве (и геополитическом, и социальном — связи разрываются, друзья уехали), тем больше у них возникает потребность во внешнем враге. Ощущение, что могущественный враг есть, парадоксальным образом успокаивает — именно ему принадлежит контроль за тем, что ты контролировать не можешь. Поэтому информации о "звонках с Украины" недостаточно, "газовые террористы" лучше, а "секретная операция СБУ" — вообще замечательно.

Так и появляются российские фейки, одним из которых стал миф о "раздаче повесток на Троещине".