"Денацификация уже удалась": российский депутат поразил новым фейком об Украине

В россии снова вспомнили о "денацификации"

Российские депутаты в очередной раз отличились абсурдными заявлениями о Украине. Любимую тему российских пропагандистов о украинском "нацизме" решил снова поднять депутат Госдумы от "Единой России" вячеслав никонов.

Так, в эфире одного из российских каналов, никонов решил придумать новый тренд в Украине. Дескать российская так называемая "спецоперация", при том что оккупанты за последние пол года совершили целый ряд отрицательных наступлений, настолько успешна, что украинцы, многие из которых, по его мнению, имеют свастику на теле, буквально выстроились в очереди в тату-салоны для её сведения. Свое заявление о новом тренде, существующим только в голове у самого никонова, депутат решил подкрепить ссылкой на "надежный" источник — фразу "сейчас говорят". Кто говорит, естественно, не уточняется.

"Что касается "денацификации", сейчас говорят один из самых популярных видов сервиса в Украине это сведение свастики. Для выезда в Европу, для участия в военных действиях и так далее. Потому, что понимают, что нацизм для них это ущербно и плохо. По этому процесс "денацификации" идет достаточно успешно", — говорит никонов.

На заявление никонова обратил внимание украинский журналист Денис Казанский. Он в ироничной форме заявил, что "раньше каждый украинец имел татуировку со свастикой, но благодаря России теперь этого больше не будет".

"Вот такой дичью путинские холуи вполне серьезно оправдывают свое преступное вторжение в Украину и массовое истребление мирного населения", — добавил Казанский.

Напомним, ранее мы писали о том, что бывшего президента россии медведева засмеяли из-за его новых заявлений о применении ядерного оружия.

Также мы сообщали о том, что глава МИД рф сергей лавров сравнил россиян с жертвами холокоста.