Политик заявил, что ядерные государства никогда не проигрывали войн, почему-то забыв о фиаско СССР в Афганистане

Бывший президент россии дмитрий медведев в очередной раз заговорил о возможном применении ядерного оружия против Украины и других стран. В этот раз — на фоне подготовки к очередному заседанию группы "Рамштайн", где будет согласован новый пакет оружия для ВСУ. Примечательно, что российский политик впервые заикнулся о вероятном проигрыше рф в нынешней войне.

Свои удивительные доводы медведев опубликовал в личном Telegram-канале 19 января. Судя по тексту заявления, он реально обеспокоен готовностью Запада обеспечить Украину новым тяжелым оружием, а также ударными системами, способными уничтожить технику оккупантов.

Больше всего кремлевскому политику не нравится, что восьмое заседание "Рамштайна" состоится после форума в Давосе, где большинство политиков подчеркнуло необходимость проигрыша россии. Как известно, большинство иностранных партнеров Киева убеждены, что другого выхода для возвращения мира в регион нет.

"И ни одному из убогих не приходит в голову сделать следующий из этого элементарный вывод: проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной, — пишет дмитрий медведев. — Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба".

Интересно, что в этом случае бывший глава рф почему-то забывает о фиаско Советского Союза в Афганистане и поражении США во Вьетнаме. Ни одна из этих стран в свое время не добилась поставленных результатов, при этом так и не начала ядерную войну.

Конечно же, подобные выводы одного из ближайших к пути людей быстро подняли на смех пользователи соцсетей. Некоторые советуют медведеву меньше употреблять алкогольные напитки, чтобы иметь возможность лучше оценивать ситуацию.

Следует отметить, что недавно медведев уже делал выпад в сторону украинских партнеров. В частности , досталось Польше и ее президенту Анджею Дуде за готовность передать Киеву необходимые танки.

Также "Телеграф" рассказывал о том, насколько глубоко Дмитрий Медведев "обиделся" из-за того, что Украина отказалась принять предложение РФ относительно новогоднего перемирия.