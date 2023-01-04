"Лучшая антиреклама наркотиков": в сети высмеяли Чичерину, которая стала похожа на Охлобыстина (видео)

Одна из самых известных ее песен "Ту-лу-ла" — как раз о том, что "ветром в голову надуло", похоже, это именно тот случай

Скандально известная российская певица Юлия Чичерина, которая весной прошлого года сорвала украинский флаг со здания мэрии во временно оккупированном Энергодаре, становится все больше похожа на еще одного яркого путиниста — Ивана Охлобыстина. Его украинцы знают благодаря роли врача Быкова в сериале "Интерны".

В сеть попало видео, на котором украинофобка заявляет, что россияне "долго терпели, пока из них делали аморфную биомассу", а "на Донбассе расстреливали бабушек на огородах и электриков на столбах". Теперь, по ее мнению, украинцам пора сдаваться и "вымораживать грехи в ГУЛАГах, чтобы вернуться чистенькими в русский мир".

Эти и другие ее неадекватные заявления в придачу к леопардовой шубе и странной мимике рассмешили пользователей Сети. Многие люди отмечают, что внешне она становится все больше похожа на Охлобыстина, а причина тому — наркотики или психическая болезнь рашистки.

Весело "погулять" и среди комментариев российских пользователей. Особенно интересен этот: "Скоро у нас всех такая мимика будет!"

Напомним, что 44-летняя Юлия Чичерина активно поддерживает путинский режим и войну россии против Украины. За незаконное пересечение государственной границы Украины объявлена в розыск СБУ и занесена в базу "Миротворец", как соучастница преступлений россии против Украины и ее граждан. Входит в Список лиц, создающих угрозу нацбезопасности, ее творчество на территории Украины запрещено.

Известно, что после широкомасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году она с пропагандистской целью посещала Мелитополь и Токмак. В марте 22 года сорвала украинский флаг со здания мэрии в Энергодаре, а в мае того же года установила табличку в городе Мелитополь "Мелитополь россия здесь навсегда". Имеет паспорт самопровозглашенной "ДНР".

В октябре 2020 года Чичерина щеголяла паспортом так называемой "ДНР"

Ранее мы рассказывали о путинисте Петросяне, который на "Голубом огоньке" размечтался о расширении россии и стал посмешищем на весь Интернет. 77-летний юморист-неудачник даже придумал две шутки о Порошенке и Зеленском.