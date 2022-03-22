В США пообещали награду за голову Чичериной - журналист
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Украинцы в бешенстве от поступка певицы.
Пока некоторые звезды российского шоу-бизнеса выступают против войны в Украине и поддерживают украинский народ, одиозная рок-певица Юлия Чичерина и вовсе начала воевать на стороне рф. Артистка, которая поддерживает войну кремля в Украине и даже имеет паспорт "ДНР", лично сняла украинский флаг со здания мэрии в оккупированном Энергодаре Запорожской области.
Видео того, как певица снимает флаг Украины было опубликовано во многих телеграм-каналах.
"Юлия Чичерина срезала украинский флаг над мэрией Энергодара. Мразь. Просто мразь" — отзываются об артистке в украинских пабликах.
Реакция сети последовала моментально. Журналист Сергей Иванов у себя в Твиттере опубликовал пост, в котором сообщил, что его друг Зак и з Калифорнии готов заплатит $50000 за голову Чичериной за этот ее поступок.
"Это без шуток. Не знаю, зачем он ему, но он попросил озвучить. Нормальные деньги, чтобы никто никогда не слышал ее гадкого визга" — добавил Сергей.
В комментариях под постом пользователи сети поддерживают инициативу американского друга Иванова. Также отмечают, что если она продолжит оставаться на Донбассе, ее "и так завалят", а некоторые уже даже видели новости о ее гибели.
И пока российская певица Земфира, выступив против войны, представила клип на песню "Не стреляйте", показав в нем фото разрушенных украинских городов, ее коллега записала "песню про разведчиков" в одной из квартир в захваченном россиянами украинском городе.
Напомним, что накануне против войны с Украиной высказалась даже дочь пресс-секретаря Кремля Елизавета Пескова. Правда, ее сообщение в соцсети пробыло недолго — его довольно оперативно удалили.
А вот некоторые российские артисты, как, например, Николай Басков, считают, что вторжение российских войск в Украину – это право Российской Федерации.
Также ранее народный артист Украины Андрей Данилко нашел оригинальное объяснение Z-символа российских оккупантов.
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